La Caída de Microsoft Ha Afectado a Empresas, Gobiernos y Miles de Usuarios

Una falla en los servidores de la empresa Microsoft afectó gran parte de los programas de su paquetería a nivel mundial, incluido el correo electrónico Outlook, la aplicación de mensajería Teams y servicios de Microsoft 365.

La empresa informó que el problema se debía a una sobrecarga en la infraestructura y dijo que trabajaba para restablecer los servicios de forma segura.

Hasta las 6:30 horas de este viernes (hora de la Ciudad de México) la empresa informaba que “estamos observando avances alentadores en la recuperación, con una mejora en la disponibilidad del servicio y en el rendimiento del envío de correo electrónico en una parte cada vez mayor de la infraestructura de Microsoft 365 afectada”.

Sin embargo, aclaró que “es posible que algunos usuarios sigan experimentando problemas intermitentes mientras continúan las acciones de recuperación”.

Sobre los archivos que no se recibieron el pasado jueves por la caída del servicio, Microsoft informó que “nos estamos centrando en la recuperación de los entornos afectados restantes, al tiempo que damos prioridad a la reducción de la cola de correo electrónico y del volumen de mensajes atrasados”.

Y enfatizó en que “se mantiene el plazo de espera ampliado de 48 horas para el correo electrónico, con el fin de proteger los mensajes retrasados mientras se pone al día el envío”.

En México los sistemas de la Agencia Nacional de Aduanas presentaban intermitencias en su operación.

La falla de Microsoft ha durado varias horas y ha afectado a miles de usuarios, empresas y algunas operaciones gubernamentales, mientras el gigante tecnológico busca resolver el problema.

Indicó que la interrupción afectaba a una amplia gama de productos de Microsoft 365 que interactúan con sus servicios de Exchange Online y de correo electrónico.

Los usuarios dijeron que servicios como Outlook, Teams y el asistente de Inteligencia Artificial Copilot estaban caídos.

La empresa señaló que probaba diferentes formas de identificar la causa del problema y volver a poner en funcionamiento sus servidores.

Además, indicó que no tenía indicios de que la falla hubiera sido generada por actividad maliciosa y que trataría el incidente "con urgencia y prioridad hasta su resolución total".

El jueves 12 de noviembre, más de 130 mil usuarios del rastreador de fallas Downdetector reportaron problemas para acceder a Outlook.

Publicaciones de la empresa en X indicaban que sus ingenieros tenían dificultades para controlar el problema.

Horas después de anunciar que se había logrado restablecer con éxito la funcionalidad del servicio, señaló que había actualizado su lista de servicios afectados y que continuaba trabajando para resolver la situación.

En una de sus últimas publicaciones la noche del jueves ofrecía pocas esperanzas a los usuarios que esperaban una rápida solución.

"Hemos supervisado el estado de los cambios aplicados para mejorar la capacidad del servicio y confirmamos que no están teniendo el efecto esperado", escribió Microsoft.

Debido a las intermitencias presentadas en los servicios de Outlook, Exchange Online, Microsoft Teams, Copilot, OneDrive, SharePoint y Microsoft Store, que presentaban dificultades para enviar y recibir correos, acceder a reuniones, consultar archivos en la nube y utilizar el asistente de inteligencia artificial, algunas de las afectaciones que se dieron en el mundo están:

En nuestro país la Agencia Nacional de Aduanas de México indicó que derivado de las fallas generalizadas en el servicio de Microsoft, sus sistemas presentaban intermitencias en su operación.

En India, la aerolínea IndiGo reportó incidencias en sus servicios de soporte por correo electrónico. Afirmó que sus otros canales de ayuda seguían operando y que sus vuelos no estaban afectados.

En Singapur la Agencia de Tecnología Gubernamental informó que los correos electrónicos del gobierno estaban caídos.

En Filipinas la Corte Suprema señaló en un comunicado en X que la caída de Microsoft 365 afectó a algunas de sus operaciones, incluyendo las respuestas por email.

En Japón, Masanao Ozaki, subsecretario jefe del gabinete, precisó que la interrupción afectó la infraestructura informática del ejecutivo.

OpenAI y Anthropic por separado informaron que tenían problemas para conectarse con herramientas de Microsoft 365.

En las primeras horas del viernes Microsoft indicó que las acciones de recuperación estaban en curso en toda la infraestructura afectada de Microsoft 365 y que avanzaban por fases.

Precisó que veían mejoras en varias cargas de trabajo, pero que aún la salud del servicio era variable.

Indicó además que se extendió la ventana de tiempo de espera de correo a 48 horas para proteger el correo retrasado.

LECQ