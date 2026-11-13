Internacional

La Caída de Microsoft Ha Afectado a Empresas, Gobiernos y Miles de Usuarios

La compañía informó que el problema se debía a una sobrecarga en la infraestructura y aclaró que no tenía indicios de actividad maliciosa

Instalaciones de Microsoft en Redmond, WashingtonFoto: Reuters | Archivo
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