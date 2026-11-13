Nueva Delhi Se Ahoga en Espesa Nube de Contaminantes: Supera el Umbral de Gravedad

A pesar de los esfuerzos por contener los alarmantes niveles de contaminación en Nueva Delhi, India, este viernes la capital del país entró por primera vez desde enero en la categoría más grave por polución de aire.

El brusco deterioro de las condiciones atmosféricas duplicó la concentración de partículas finas en apenas 24 horas, pese a las restricciones de emergencia que las autoridades mantienen desde hace una semana.

El índice oficial de calidad del aire (AQI) alcanzó los 403 puntos a primera hora de la mañana, 82 más que a la misma hora del jueves, según los registros de la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB).

De las 58 estaciones de vigilancia que transmitían datos, 33 registraron niveles graves, con lecturas de hasta 487 puntos en el Instituto Indio de Tecnología (IIT) de Delhi y 476 en Chandni Chowk, en el centro histórico de la capital.

La categoría "grave", que comprende valores de entre 401 y 500 puntos en la escala oficial india, supone un riesgo para las personas sanas y puede afectar gravemente a quienes padecen enfermedades previas.

Una mujer toma un baño en el río Yamuna a pesar de la emergencia por contaminación en Nueva Delhi. Foto: Reuters

El problema radica en la caída de los vientos para poder dispersar los contaminantes, así como por las corrientes del noroeste que transportan humo de las quemas agrícolas en los estados vecinos de Punjab y Haryana.

El deterioro se produce pese a que Nueva Delhi mantiene desde el 6 de noviembre la tercera fase de su Plan de Respuesta Graduada (GRAP III), que restringe las actividades de construcción que generan polvo y la circulación de determinados vehículos contaminantes.

Además, las medidas como usar cañones de agua y provocar lluvia artificial simplemente no han logrado revertir el escenario.

La capital afronta así su primer episodio de contaminación oficialmente grave desde el 19 de enero, sin que las restricciones vigentes hayan impedido el rápido empeoramiento del aire.

A pesar de ello, algunos medios indios han publicado fotos que destacan por una densa nube de contaminantes, que apenas dejan ver edificios.

Y más sorprendente aún: en medio de la emergencia, cientos de autos abarrotaban vialidades y personas sin cubrebocas realizaban ejercicios al aire libre.

ICM