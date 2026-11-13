Internacional

Nueva Delhi Se Ahoga en Espesa Nube de Contaminantes: Supera el Umbral de Gravedad

Las medidas del gobierno para mitigar la contaminación han sido infructuosas; mientras tanto, la ciudadanía sigue haciendo su vida con normalidad

Un grupo de personas realizan ejercicio al aire libre en Nueva Delhi, IndiaUn grupo de personas realizan ejercicio al aire libre en Nueva Delhi, India. Foto: AP

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