Contaminación en India 'Revienta' Sensores; Despliegan 200 Cañones Antiniebla

La contaminación atmosférica en Nueva Delhi, India, provocó que los sensores encargados de medirla quedaran superados por los altos índices, por lo que ahora el gobierno usará cañones de agua para intentar reducir las emisiones.

Las autoridades de Nueva Delhi anunciaron el despliegue de más de 200 cañones de agua para combatir el polvo en suspensión, mientras las autoridades buscan medidas urgentes para bajar los contaminantes.

Estos dispositivos, instalados sobre camiones, pulverizan pequeñas gotas de agua para atrapar el polvo suspendido en el aire y favorecer que se deposite en el suelo.

Aunque debe quedar claro que su efecto se concentra en las zonas donde operan y no elimina las emisiones contaminantes en su origen, por lo que se trata de una medida temporal.

Uno de los 200 cañones instalados en Nueva Delhi para combatir la contaminación atmosférica. Foto: Reuters

Según la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB), el índice oficial de calidad del aire de Nueva Delhi se situaba este miércoles en 316 puntos, dentro de la categoría "muy mala".

Por su parte, la plataforma independiente AQI.in registró el pasado lunes un índice de 666 puntos, el más alto para un 9 de noviembre en los cinco años que compara su serie histórica.

Esta plataforma utiliza una metodología basada en la escala estadounidense, distinta de la oficial india, por lo que ambas cifras no son directamente comparables.

Este mismo miércoles, la misma CPCB admitió que la polución atmosférica que en la capital es tan intensa que ha superado la capacidad de los sensores encargados de medirla.

La concentración de micropartículas PM2,5 -las más nocivas- en el aire de Nueva Delhi, que suele ser elevada en otoño, alcanzó el lunes niveles récord tras la noche de las festividades hindúes de Diwali, cuando abundan los petardos y fuegos artificiales.

La cantidad rozó 60 veces el límite máximo diario establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así se Ve el Cielo Contaminado de Nueva Delhi

El investigador del Instituto Indio de Tecnología de Delhi (IIT Delhi), Vikram Singh, explicó que la solución a largo plazo pasa por identificar las principales fuentes de contaminación y reducir sus emisiones, en lugar de intentar limpiar el aire una vez contaminado.

Por su parte, el Tribunal Supremo indio exigió a Delhi y a los estados vecinos de Haryana, Uttar Pradesh y Rajastán que detallen las medidas adoptadas para reducir las emisiones del tráfico y controlar la circulación de vehículos contaminantes.

Un estudio publicado en 2024 en la revista The Lancet estimó en 3.8 millones el número de muertes en India relacionadas con la contaminación del aire entre 2009 y 2019.

ICM