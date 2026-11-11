Internacional

Contaminación en India 'Revienta' Sensores; Despliegan 200 Cañones Antiniebla

La capital del país, Nueva Delhi, está sumida en una espesa capa de contaminantes; ahora, buscarán combatir el polvo en suspensión con cargas de agua

Una familia camina en Nueva Delhi en medio de una espesa niebla de contaminantesUna familia camina en Nueva Delhi en medio de una espesa niebla de contaminantes. Foto: Reuters

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