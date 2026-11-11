Internacional

Secretario del Tesoro Deja Su Casa y Se Refugia en Base Militar Tras Amenaza

Scott Bessent tomó la decisión luego de que se elevara una amenaza del régimen iraní contra funcionarios estadounidenses

Scott Bessent es uno de los artífices de las sanciones económicas contra IránScott Bessent es uno de los artífices de las sanciones económicas contra Irán. Foto: Reuters

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