Secretario del Tesoro Deja Su Casa y Se Refugia en Base Militar Tras Amenaza

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dejó su casa en la zona de Washington para instalarse en una base militar, tras una amenaza de Irán en su contra, informó el diario The New York Times.

Bessent es figura principal y líder de los esfuerzos de su país por asfixiar la economía iraní desde el inicio de la guerra de Oriente Medio, mediante una serie de sanciones contra la república islámica y sus socios comerciales.

El jefe de inteligencia estadounidense, Jay Clayton, advirtió en octubre que Teherán aumentó sustancialmente sus esfuerzos por atacar a estadounidenses en Oriente Medio y más allá.

Según el diario, que cita a tres fuentes, tales esfuerzos incluyen ataques contra funcionarios estadounidenses actuales y anteriores, como Bessent, quien por ello tomó la medida de seguridad.

Los planes iraníes contra funcionarios estadounidenses alcanzaron "una etapa más avanzada", según las fuentes no identificadas, pero no precisaron la gravedad de las amenazas contra Bessent.

Washington ordenó en octubre que personal no esencial y familiares abandonen la embajada en Arabia Saudita tras el incremento en los ataques de los hutíes proiraníes contra el reino petrolero.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó el jueves que la presión económica de Estados Unidos contra Irán hace que nuevos ataques sean innecesarios.

ICM