Internacional

Irán Designa a Armada y Fuerza Aérea de Argentina Organizaciones Terroristas

El régimen respondió a la medida tomada en marzo por el gobierno de Milei de considerar a la Guardia Revolucionaria como terrorista

Irán y Argentina han elevado su crisis políticaIrán y Argentina han elevado su crisis política. Foto: Reuters

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