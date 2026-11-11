Internacional

Diálogo en Abu Dabi: Concluye Reunión entre Rusia, Ucrania y EUA

La segunda ronda de negociaciones entre las partes involucradas se realizó en apenas dos horas, la mitad del tiempo que tuvieron en la primera conversación

Este martes, iniciaron las conversaciones entre las delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Abu DabiEste martes, iniciaron las conversaciones entre las delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Abu Dabi. Foto: Reuters

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