Diálogo en Abu Dabi: Concluye Reunión entre Rusia, Ucrania y EUA

Las delegaciones de Rusia y Ucrania y los mediadores de Estados Unidos concluyeron en Abu Dabi las negociaciones para buscar una salida pactada a la guerra, que en febrero próximo cumplirá cinco años.

Entre los acuerdos informados están un intercambio de prisioneros "a gran escala", según dijo el el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinski, al terminar la segunda reunión. Previamente, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, hablaba de entre mil y mil 500 cautivos de cada bando.

El mismo Medinski señaló que el diálogo con la parte ucraniana continuará y señaló que Moscú "no ha recibido ni una sola iniciativa de paz ni una sola propuesta concreta de paz por parte de los países europeos. Por lo tanto, no está claro qué hay que debatir". Incluso, afirmó que no ve razones para incluirlos en las conversaciones.

También se comunicó que los enviados de Estados Unidos se reunirán el jueves con Putin en Moscú y después con Zelenski en Dublín. En resumen y en espera de mayores detalles, la delegación rusa comentó que se había alcanzado un entendimiento mutuo sobre algunas cuestiones.

Se espera que las partes hagan comentarios más a detalle sobre los resultados de las dos jornadas, que estuvieron centradas en las garantías de seguridad para ambos bandos y para Europa, en la cuestión territorial y en un posible alto el fuego, lo que Moscú rechaza.

Previamente, tanto el jefe del equipo negociador ucraniano, Rustem Umerov, como una fuente oficial rusa confirmaron que habían iniciado las conversaciones, un día después del primer encuentro entre delegaciones.

Umerov explicó además que la delegación ucraniana se reunirá por separado con los representantes de sus socios europeos presentes en Abu Dabi tras el encuentro a tres con estadounidenses y rusos.

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló, por su parte, que el líder ruso, Vladimir Putin, estaba"siendo informado en todo momento sobre lo que acontece en Abu Dabi".

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Las garantías de seguridad que pueda recibir Ucrania tras la guerra y las aspiraciones del país a ingresar en la Unión Europea y la OTAN fueron otros de los temas abordados en la primera reunión.

Los emisarios ucranianos volvieron a plantear la posibilidad de que se declaren treguas parciales o un alto el fuego completo para seguir negociando sin combates.

Rusia rechazó esa opción y se ha mostrado particularmente interesada en avanzar hacia un acuerdo que vaya más allá de la guerra con los ucranianos y satisfaga algunas de las demandas sobre la expansión de la OTAN hacia el este con las que ha justificado su invasión de Ucrania.

El enviado estadounidense, Steve Witkoff, se felicitó durante la primera jornada de diálogo por el carácter "constructivo" de la reunión y señaló que el objetivo de Estados Unidos es "poner fin a esta guerra devastadora y establecer los acuerdos de seguridad necesarios para una Ucrania soberana, segura y próspera y una paz duradera en toda Europa".

Aunque no participaron en los contactos que mantienen ucranianos, estadounidenses y rusos, en Abu Dabi estuvieron presentes los consejeros de seguridad de los gobiernos de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, además de representantes del Consejo Europeo y de la OTAN.

ICM