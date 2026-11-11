Aprueban en San Lázaro Presupuesto 2027 tras Sesión de Casi 20 Horas

Después de una maratónica sesión de casi 20 horas, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2027, y ahora pasará al Ejecutivo para los efectos de ley.

El proyecto se aprobó por 352 votos a favor y 130 en contra, una vez que concluyeron los posicionamientos de las mil 760 reservas inscritas para su discusión por los seis grupos parlamentarios.

El PAN fue el partido que registró más reservas, 899; seguido del Partido del Trabajo, con 240; el PRI, con 217; Movimiento Ciudadano, 215; Morena, 157, y el Partido Verde, 32.

Previamente, el Presupuesto de Egresos se aprobó en lo general por 372 votos a favor de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde y Movimiento Ciudadano, contra 102 votos del PAN y el PRI.

El PEF aprobado por los legisladores asciende a 10 billones 636 mil 488 millones de pesos. Este presupuesto tendrá un incremento de 442 mil 804.4 millones de pesos respecto al año pasado, un crecimiento real de 1.3%.

Más de un billón 25 millones de pesos serán destinados a programas sociales; mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) vio recortado su presupuesto 6 mil millones de pesos de los 42 mil millones de pesos solicitados.

Del recurso reducido al órgano electoral, 3 millones irán al programa La Escuela es Nuestra; mil millones a Medio Ambiente; 700 millones a la Agencia Federal de Aviación; 362 millones a la Secretaría de las Mujeres; 300 millones a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas; y 20 millones se destinarán a la Secretaría de Turismo.

Mientras que en materia de inversión, se proyectan recursos por un billón 133 mil 613.2 millones de pesos. El gasto federalizado, destinado a las entidades federativas, ascenderá a tres billones 48 mil 223.2 millones de pesos.

El diputado del PAN, Miguel Angel Salim, dijo durante su intervención: “Hoy vengo a presentar la madre de todas las reservas: propongo, de los 5 mil millones de Taddei, reasignar 3 mil millones de pesos para que, a través de la Conagua, los organismos operadores de agua de los municipios de todo el país puedan llevar este servicio a las colonias y comunidades que más lo necesitan”.

Junto con el PAN, el PRI también recriminó a Movimiento Ciudadano su aprobación al Presupuesto a cambio de impunidad para su gobernador de Nuevo León, Samuel García, y recursos para el agua en Jalisco.

Así lo dijo el priista Arturo Yañez: “Aquí les traigo sus nuevos tenis fosfo fosfo y guinda y guinda, aquí están, pónganselos, vayan al país, vayan con los mexicanos y díganles que traicionaron, díganles que los traicionaron, díganles que son un Movimiento comparsa de Morena, aquí están para que se los pongan, se los voy a dejar, aquí están, lúzcanlos sus fosfo fosfo. El PT, un partido que hace tiempo lloraba por no tener ninguna gubernatura, inclusive hasta dijeron que iban solos en las elecciones, y hoy por 700 millones de pesos venden su dignidad y van 700 millones a los Cendis”.

El Partido del Trabajo reclamó en voz de la legisladora Margarita García: “Hoy pido que traigan perros también, para que vean quiénes vienen drogados, porque el léxico que ocupan no es de una persona normal y entiendo que vienen drogados o que tienen marihuana en sus oficinas y cuando no están aquí se van a fumar eso”.

A pesar de la aprobación de Movimiento Ciudadano al presupuesto, Morena le reprochó la crisis del agua en la zona metropolitana de Guadalajara, como señaló la diputada Merilyn Gómez.

“Desde ayer vemos a sus diputados en el ejercicio más lambiscón, votando a favor del Presupuesto para justificar una gran mentira: que hay un acuerdo entre el gobierno de Jalisco y la presidenta Claudia Sheinbaum, eso es completamente falso, nuestra presidenta no hace acuerdos con represores, nuestra presidenta no hace acuerdos con corruptos”.

Pero la legisladora Gloria Núñez, de Movimiento Ciudadano, le recordó su pasado emecista. “Es lastimoso que se olvide de su origen, aquí mencionó a los diputados fosfo fosfo, pero aquí en esta misma tribuna esa diputada traía los tenis fosfo fosfo, o ya se le olvidó, ella hacía equipo con quien fue el exgobernador, o ya se le olvidó, y los resultados que hoy tenemos en Jalisco respecto del agua potable no es de este gobierno, es de varios gobiernos atrás que se desatendió”.

En tribuna la oposición demandó reasignaciones presupuestales para destinarlas a obras hidráulicas en sus comunidades, de infraestructura carretera, para el campo o educación.

Pero ninguna fue aceptada por la mayoría morenista, que solo subió a posicionar y retirar sus reservas, al igual que sus aliados.

En entrevista, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, apuntó: “Hemos decidido que ya no habrá más recortes al INE ni a ningún otro organismo porque la decisión de la mayoría es que en razón de que el Presupuesto está muy ajustado, está muy difícil reducir o agregar algún otro recurso en algún otro rubro, no da”.

Después de 193 oradores en tribuna, a las 4:27 de esta mañana fue aprobado el Presupuesto de Egresos en su totalidad por 352 votos de Morena, PT y Partido Verde, contra 130 del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, que en lo general lo había votado a favor, y fue turnado al Ejecutivo para su promulgación.

Con información de Héctor Guerrero y N+