Política

Aprueban en San Lázaro Presupuesto 2027 tras Sesión de Casi 20 Horas

Los legisladores desahogaron más de mil 700 reservas al proyecto aprobado en lo general; el presupuesto para el próximo año asciende 10.6 billones de pesos

La sesión para aprobar el Presupuesto 2027 se llevó casi 20 horas de discusiónLa sesión para aprobar el Presupuesto 2027 se llevó casi 20 horas de discusión. Foto: Cámara de Diputados

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