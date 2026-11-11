Italia tuvo una mañana convulsa luego de que al menos 300 escuelas en distintas ciudades del país tuvieron que ser evacuadas tras recibir alerta de bomba, informó Giuseppe Valditara, ministro de Educación.

El mismo mensaje fue enviado a través de correo electrónico a cada uno de los colegios, por lo que los directivos decidieron sacar a los alumnos mientras investigaban la veracidad de la alerta.

Tras recibir las comunicaciones, los equipos directivos avisaron a las fuerzas de seguridad y aplicaron los protocolos de emergencia, lo que motivó la salida ordenada hacia los puntos de encuentro exteriores de miles de alumnos, docentes y personal laboral.

Efectivos de las fuerzas de seguridad, junto a unidades caninas y artificieros, inspeccionaron aulas, pasillos y zonas comunes para verificar las instalaciones, sin que hasta el momento se haya hallado ningún artefacto, según las mismas fuentes.

Entre las localidades afectadas figuran Roma, Milán, Nápoles y Bolonia, además de otras ciudades y provincias italianas.

Poco después de la serie de falsas amenazas de bomba, la primera ministra Giorgia Meloni aseguró que no existe un "peligro concreto".

Además, Meloni dijo que había convocado una reunión del gobierno para más tarde después de que 312 instituciones educativas recibieran las alertas, según los medios italianos.

La alerta de seguridad se produjo en medio de la creciente preocupación en Europa por las llamadas amenazas de "guerra híbrida", que han tenido ⁠como objetivo supermercados, bancos de sangre, el tráfico aéreo y cadenas ‌de televisión.

Giuseppe Valditara declaró al ⁠canal de televisión La7 que 300 colegios se habían visto afectados por las alertas de bomba, y ​añadió ​que la cifra podría aumentar.

"A raíz de una alerta de bomba a nivel nacional, queremos informarles que todos los ​alumnos han sido trasladados a una zona segura y permanecen ‌bajo la ‌supervisión del personal docente", comunicó un colegio de Roma a los padres.

El correo electrónico estaba firmado por "Mikhail Andropov, líder del Vilayat de Misoginistán", según una fuente gubernamental con conocimiento del asunto.

Las fuerzas policiales italianas están ⁠investigando el asunto, según un portavoz de la policía de ​Roma.

ICM