Internacional

Evacuan al Menos a 300 Escuelas en Italia Tras Recibir Alertas de Bomba

Los mensajes fueron enviados a los distintos colegios a través de correo electrónico; las autoridades investigan el caso

La policía italiana investiga las amenazas de bomba en escuelasLa policía italiana investiga las amenazas de bomba en escuelas. Foto: X @poliziadistato

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Evacuan al Menos a 300 Escuelas en Italia Tras Recibir Alertas de Bomba | N+