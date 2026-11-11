Marina Da Golpe a la Delincuencia Organizada en Michoacán por Más de 5,355 Millones de Pesos

La Secretaría de Marina (Semar) informó que ha debilitado estructuras del crimen organizado en Michoacán con operaciones conjuntas contra el narcotráfico y la extorsión a productores, acciones que han generado una afectación económica por más de 5,355 millones de pesos a los grupos de la delincuencia organizada.

“Con la atención a las comunidades, la inteligencia naval aplicada y la coordinación interinstitucional, Marina afecta las fuentes de ingreso y la capacidad operativa de las organizaciones delictivas, al tiempo que protege a productores y comunidades de Michoacán”, afirmó hoy la dependencia en un comunicado.

Como parte de los resultados de los operativos conjuntos de la Marina en Michoacán con inteligencia e investigación, 119 personas han sido detenidas y se han asegurado más de 10 toneladas de cocaína, 7.5 de metanfetamina y 31 de marihuana.

En cuanto a las detenciones, la Semar destacó la captura de Rafael 'N', alias R2, señalado como líder de Los R y presunto coautor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido en noviembre de 2025 durante los festejos por el Día de Muertos.

Además, la Marina resaltó la desarticulación de la banda conocida como Los Pichilinguillos, una célula dedicada al tráfico internacional de cocaína por el litoral de Michoacán, así como las detenciones de integrantes de grupos vinculados con la extorsión de agricultores.

La Secretaría de Marina también señaló que ha inhabilitado seis laboratorios clandestinos en Michoacán, donde ha asegurado 206 vehículos, seis embarcaciones, 77 armas, más de cuatro mil cartuchos y más de 1.5 millones de cajetillas de cigarros falsos.

Como parte de la Estrategia de Seguridad, la Marina mantiene a 1,300 elementos y 61 vehículos en Lázaro Cárdenas, Coahuayana y Aquila, con apoyo de buques, helicópteros, sistemas aéreos no tripulados y drones, para respaldar la vigilancia y las operaciones especiales desde el mar hacia los corredores terrestres.

Además, la Marina participa con el Gobierno de Michoacán en el desazolve, limpieza y recuperación de más de 500 hectáreas de superficie del Lago de Pátzcuaro y el restablecimiento de canales de navegación.

También, la Semar acerca servicios de salud a comunidades de difícil acceso mediante jornadas de atención médica de primer contacto.

Con información de N+.

RMT