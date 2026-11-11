Narcotráfico

Marina Da Golpe a la Delincuencia Organizada en Michoacán por Más de 5,355 Millones de Pesos

La Semar ha asegurado en la entidad más de 10 toneladas de cocaína, 7.5 de metanfetamina y 31 de marihuana

Operativo de la Marina en MichoacánOperativo de la Marina en Michoacán. Foto: Semar

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Operativos de la Marina en Michoacán afectan al crimen organizado: captura de líderes y confiscación de armas y drogas. Infórmate sobre las estrategias que protegen a los productores.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+