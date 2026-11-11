Narcotráfico

El Origen de ‘Los Rs’, Brazo Armado Nació con el CJNG para Matar, Extorsionar y Traficar

Los ascensos del 'R1' y del 'R2' se consolidaron tras detenciones de otros mandos de la organización criminal y en los últimos años encabezaron operaciones delictivas en Jalisco y Michoacán

R2Se espera que el "R2" sea trasladado este miércoles al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Foto: SSPC.
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