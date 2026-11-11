El Origen de ‘Los Rs’, Brazo Armado Nació con el CJNG para Matar, Extorsionar y Traficar

El origen de "Los Rs" se remonta a la conformación misma del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde sus líderes consolidaron una trayectoria criminal desde principios del milenio cuando formaban parte de "Los Cuinis", hasta escalar como una de las células armadas más violentas del país.

Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", máximo jefe del CJNG y que fue abatido en febrero pasado, delegó a los hermanos Álvarez Ayala diversas operaciones delictivas que van desde homicidios, extorsiones y tráfico de drogas hasta el control de la Zona Metropolitana de Guadalajara, que se convirtió en su bastión: "La perla tapatía".

Los informes oficiales señalan que el brazo armado, a cargo de Ramón y Rafael Álvarez Ayala, tuvo entre sus misiones principales las incursiones en Guanajuato y Michoacán.

En esta última entidad, se extendieron desde la zona de Tierra Caliente, el área que ha vivido más de dos décadas de disputas del narco y donde nació "El Mencho", así como el clan familiar de Los Valencia, que a la postre derivaría en el CJNG.

Especialistas ubican el origen de "Los Rs" incluso desde años previos, cuando el Cártel del Milenio dominaba Jalisco y estados aledaños. La ruptura de este grupo criminal se concretó en 2010 tras el abatimiento de Ignacio Coronel Villarreal, el socio del Cártel de Sinaloa.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que Ramón Álvarez Ayala, "El R1", formó parte de "Los Cuinis" hasta después de 2010. Estos últimos, cuñados de "El Mencho", operaban como brazo financiero para lavar dinero obtenido de la venta de drogas.

El Ejército identificó a los hermanos Ramón, Rafael y Jesús Santiago Álvarez Ayala como parte de un clan familiar del CJNG en septiembre de 2012, cuando fueron detenidos. Para ese entonces, "El Mencho" ya era el líder principal del cártel de las cuatro letras.

"El R1", también apodado "El Moncho", "Monchi" y "El Ramón", fue capturado en un departamento de la Zona Minerva en Guadalajara, que usaba como casa de seguridad y punto de reunión. Junto con él fueron arrestados cinco de sus hombres de confianza.

Por su parte, Rafael, conocido como "El R2" y/o "El Barbas", fue detenido en un fraccionamiento de Zapopan, acompañado por dos escoltas. Uno de ellos era su hermano Jesús Santiago Álvarez Ayala, "El R3".

En ese momento, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) describió al "R1" como el segundo hombre en importancia dentro del CJNG, mientras que "El R2" fue identificado como lugarteniente y jefe operativo.

Los tres hermanos fueron señalados por organizar y coordinar una veintena de narcobloqueos con incendios de vehículos registrados el 25 de agosto de 2012 en Jalisco y Colima.

Las acciones ocurrieron luego de un enfrentamiento entre policías federales e integrantes del CJNG en Tonaya, al sur de Jalisco y cerca de los límites con Michoacán, donde seis agresores fueron abatidos y tres agentes resultaron heridos.

El ascenso de Ramón y Rafael dentro del CJNG se consolidó después de las detenciones de otros mandos de la organización criminal.

Uno de los primeros cambios ocurrió tras la captura de Erick Valencia Salazar, "El 85", quien encabezaba el CJNG. Después de su detención, "El Mencho" asumió el liderazgo y designó a Nicolás Balcázar López, "El Bronco", como su mano derecha para actividades ilícitas en Jalisco y Colima.

Sin embargo, "El Bronco" fue arrestado por el Ejército en junio de 2012 en un exclusivo club de golf de Tlajomulco. Así fue como Ramón Álvarez Ayala mejoró su posición y se volvió uno de los principales hombres de confianza de Oseguera Cervantes, según informes de la Defensa.

"El R1" recibió el encargo de controlar el narcotráfico en la Zona Metropolitana de Guadalajara y el norte de Jalisco. También debía enfrentar a grupos rivales y coordinar la expansión del CJNG a Guanajuato y Michoacán. Por esos años, el cártel de las cuatro letras libraba una guerra con "La Resistencia" y "Los Caballeros Templarios".

"El R2" era responsable de comandar células criminales y conseguir vehículos para el CJNG. Al momento de su detención, declaró que recibía órdenes directas de "El Mencho" y que colaboraba con su hermano Ramón en el envío de drogas sintéticas a Estados Unidos.

Los apodos de los "Rs" corresponden al nivel de jerarquía en el grupo criminal y el comienzo de sus nombres con la "R". Al menos dos de sus hermanos contaban con nombres con otra letra inicial, pero eran del mismo grupo, solo que de menor rango.

Jesús Santiago Álvarez Ayala, "El R3", solo daba protección al "R2". En enero de 2013, otro de sus hermanos, David Oliveros Álvarez Ayala, alias "R4", fue hallado sin vida junto con otros tres hombres en Zapopan.

"El R1", "El R2" y "El R3" enfrentaron procesos penales y en junio de 2016 se reportó que Ramón y Rafael fueron sentenciados a 20 años de prisión por delincuencia organizada, en la modalidad de delitos contra la salud. En octubre de ese mismo año también se informó que Jesús Santiago recibió la misma pena.

Sin embargo, los principales "Rs" recuperaron su libertad en 2022. "El R1" salió del Cefereso de Hermosillo, Sonora, luego de que jueces federales lo absolvieron por falta de elementos para acreditar su responsabilidad.

Al respecto, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública con Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que "El R1" libró cinco procesos relacionados con secuestro agravado y delincuencia organizada. La decisión fue calificada como un "sabadazo", debido a que la orden de liberación se emitió durante la madrugada y se exigió su cumplimiento inmediato. La jueza federal Yolanda Cecilia Chávez Montelongo fue señalada como la responsable de ordenar la salida.

A su vez, "El R2" igual fue liberado, pero se desconoce cómo es que quedó fuera de prisión.

A partir de entonces, "Los Rs" retomaron sus actividades criminales en Michoacán.

Las investigaciones los relacionaron con el narcotráfico, extorsiones a aguacateros, cobro de cuotas, homicidios, secuestros y agresiones contra autoridades. Al respecto, el Gobierno de Estados Unidos los identificó como comandantes regionales.

Eduardo Guerrero, especialista en temas de seguridad, considera que "Los Rs" se infiltraron en diversos niveles de los gobiernos municipales de la Tierra Caliente michoacana.

"Es una red criminal que cubre Jalisco y Michoacán y que no solamente se dedica al narcotráfico, sino que están metidísimos en la extorsión, tanto de los agricultores como de los ganaderos y de los transportistas", dijo Guerrero en La Hora de Opinar con Leo Zuckerman.

"('Los Rs') es una célula que tiene capacidad de penetración de las estructuras municipales", afirmó. "Una organización con tentáculos grandes, histórica, que ha tenido una gran resiliencia durante más de dos décadas en el mundo criminal", añadió.

Sus operaciones se extendieron al área metropolitana de Guadalajara, Mazamitla, Valle de Juárez y Teocuitatlán. En Michoacán, incursionaron en Apatzingán, Uruapan, Morelia, Álvaro Obregón, Huandacareo, Tacámbaro y Tzitzio.

Entre los brazos operativos relacionados con "El R1" se encuentra una célula conocida como "Los Cannabis" o "Equipo Cannabis", señalada como uno de sus grupos de choque en Uruapan y Pátzcuaro. Las referencias sobre esta agrupación describen a sus integrantes como jóvenes de entre 15 y 20 años.

El 26 de agosto de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un gran jurado federal del Distrito de Columbia presentó una acusación contra "El R1" y "El R2". Ambos fueron señalados por presuntamente participar en una conspiración para fabricar y distribuir drogas destinadas a ese país.

La acusación incluye conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina, además de delitos relacionados con el uso de armas de fuego, incluidas ametralladoras, para facilitar las actividades del CJNG.

Las pesquisas contra los dos de "Los Rs" abarcan al menos de 2004 hasta diciembre de 2023.

En el caso de Rafael, el informe señala que, si es extraditado y declarado culpable, podría enfrentar una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y hasta dos cadenas perpetuas consecutivas.

Además, "Los Rs" están vinculados a extorsiones a empresarios y productores de aguacate.

Sus dos líderes fueron acusados como autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, quien fue ejecutado el 1 de noviembre de 2025. El edil de la que es llamada "la capital mundial del oro verde", fue conocido como alguien que hizo frente a los grupos criminales, participando personalmente en operativos.

Tras meses de investigaciones, autoridades federales detuvieron nuevamente al "R1" el 30 de julio pasado en Jalisco. Al día siguiente, García Harfuch informó que las autoridades lo identificaban como la persona que presuntamente ordenó y financió el homicidio del "alcalde del sombrero".

Luego de la recaptura, se informó que "El R1" es hermano de Roldán Álvarez Ayala, quien fue diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de 1994 a 1997, y presidente municipal de Apatzingán, entre 2002 y 2004. Entre 2008 y 2011 ocupó la coordinación general de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas de Michoacán.

Años después, el 29 de marzo de 2023, se afilió a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de acuerdo con el padrón de militantes presentado ante el Instituto Nacional Electoral (INE). El partido en el poder aseguró que el político había sido expulsado desde noviembre de 2025, cuando comenzaron a difundirse señalamientos relacionados con su parentesco con "Los Rs".

En junio del año pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó que Ricardo Ruiz Velasco, "El Doble RR" y/o "El Tripa", líder del Grupo Élite del CJNG, era el principal sospechoso del asesinato de la creadora de contenido Valeria Márquez, ejecutada a tiros en mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo por TikTok en Zapopan.

Pero la versión de García Harfuch, reportada tras la captura del "R1", indicó que Francisco Álvarez, hijo de Ramón Álvarez Ayala, había mantenido una relación sentimental con la influencer y presuntamente la había amenazado en varias ocasiones. Según el funcionario, los indicios apuntaban a que el hijo del "R1" había pedido a su padre cometer el feminicidio.

El gobierno federal consideró que la estructura de "Los Rs" seguiría operando bajo la dirección del "R2", por lo que intensificaron labores para detenerlo.

El pasado domingo, esos esfuerzos rindieron frutos con la información de inteligencia compartida por la DEA.

Rafael Álvarez Ayala, "El R2", fue detenido en el restaurante Sabea de la colonia Circunvalación Vallarta, en Zapopan, Jalisco, cerca de los límites con Guadalajara, luego de cinco minutos de enfrentamiento armado contra agentes de la Secretaría de Marina.

El operativo ocurrió alrededor de las 14:00 horas, pero versiones señalan que "El R2" había permanecido en el lugar desde el sábado, acompañado por otras personas, quienes no dejaron ir a los meseros ni músicos de la agrupación norteña "Los Arras".

Las autoridades federales informaron que también detuvieron a 19 personas más ligadas al CJNG, entre ellos escoltas del "R2".

El capo fue herido por impactos de bala en el abdomen, una pierna y un brazo, por lo que fue llevado al Hospital Civil de Guadalajara, donde le realizaron diversas cirugías.

Entre los 19 detenidos se encuentra Ángel Gabriel Durán Vergara, "El Cumby", señalado como sobrino de Ramón y Rafael y como jefe regional del CJNG en Uruapan, Pátzcuaro y Quiroga, Michoacán. También fue arrestado Fernando Omar Farías Chávez, "El Fénix" o "El Prángana", identificado como jefe de plaza en Uruapan y relacionado con extorsiones y cobro de piso al sector aguacatero y comercial, además de secuestros y desapariciones. Otro de los nombres mencionados es Uriel "N", señalado como colaborador cercano de Rafael.

Igual hay dos extranjeros, uno de nacionalidad argentina y otro estadounidense, cuya relación con el CJNG no ha sido establecida.

Familiares acusan que los marinos se llevaron a trabajadores del restaurante Sabea y músicos de "Los Arras", que amenizaba una reunión del líder de "Los Rs". Presuntamente, entre los músicos están Chuy, el acordeonista; Diego Escalante, baterista; Churape, bajosextista; Arrayán, tubista, y Luis Alberto Camacho, integrante del equipo de trabajo de la agrupación.

Asimismo, se acusa la detención del gerente del restaurante, el capitán de meseros, el barman y dos meseros.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco. El Ministerio Público Federal solicitó ampliar de 48 a 96 horas el plazo para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones.

La FGR abrió una investigación por delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud relacionados con la posesión de metanfetamina.

En el caso del "R1", se espera su traslado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Tonalá, Jalisco. Aunque su caída fue un golpe de relevancia, queda por ver quién asumirá el liderato de "Los Rs" o si el brazo armado del CJNG perderá gran fuerza.

Con información de N+

ASJ