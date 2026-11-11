¿Dónde Es el Bloqueo de Repartidores por Aplicación Hoy en CDMX? Así Evitas el Cierre

La Ciudad de México tendrá un día más de caos vial por las marchas de este miércoles. Una de las movilizaciones será la manifestación de repartidores por aplicación; aquí de te decimos dónde hay bloqueo hoy, 11 de noviembre de 2026, y cómo evitar el cierre de las calles.

En los últimos días, los repartidores por aplicación se han manifestado en varios puntos de la CDMX para exponer su inconformidad por las nuevas medidas emitidas por la Secretaría de Movilidad (Semovi) que exigen placas de carga y licencias especiales para las motocicletas.

¿Dónde hay bloqueo de repartidores hoy?

Los integrantes del grupo Repartidores Unidos de México se concentrarán este miércoles en la alcaldía Azcapotzalco a partir de las 11:00 horas, según la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La SSC no descartó posible afectación a las vialidades en la zona de la Glorieta de Camarones, en la colonia Clavería, donde los repartidores de aplicación se manifestarán contra el plan de la Semovi.

Para evitar el tráfico por el bloqueo en la Calzada Camarones y la Avenida Cuitláhuac, puedes circular por Avenida Aquiles Serdán, Calzada México-Tacuba, Avenida Biólogo Maximino Martínez, calle Salónica, Poniente 62 y Prolongación Nueces.

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Con información de N+.

RMT