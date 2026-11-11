Movilidad

¿Dónde Es el Bloqueo de Repartidores por Aplicación Hoy en CDMX? Así Evitas el Cierre

Aquí te decimos dónde no habrá paso por la movilización de hoy de los motociclistas

Bloqueo de repartidores por aplicación en CDMXBloqueo de repartidores por aplicación en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy, 11 de noviembre de 2026, repartidores por aplicación bloquean calles en Azcapotzalco, CDMX. Evita el caos vial y conoce las rutas alternas para circular sin problemas.

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