Accidentes y Bloqueos en la México-Querétaro: Reporte de Tránsito Este Miércoles

Con el objetivo de que llegues a tiempo a tu destino y evites incidentes o problemas viales en al autopista México-Querétaro, te informamos cómo se encuentra esta importante vía.

A partir del monitoreo que realizan la Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe), te contamos cuáles son los tramos afectados o las alternativas viales.

Esta carretera es una de las más relevantes del país por el aforo -más de 130 mil autos y vehículos de carga al día- y por conectar a la Ciudad de México con Querétaro, un polo económico destacado del centro de México.

Sin embargo, esta misma característica la hace una autopista con múltiples incidentes, por lo que estar informado sobre cómo está en cada momento, puede evitar contratiempos o tomar decisiones.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Choque Múltiple en la México-Querétaro: Auto Queda Prensado tras Fuerte Impacto

¿Cómo está el tránsito en la autopista México-Querétaro?

Este miércoles, la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales reportaron los siguientes accidentes, bloqueos y problemas viales en esta autopista.

Te invitamos a seguir los canales de N+ para que estés informado sobre el tránsito en esta autopista, ya que al ser de las de mayor aforo, en cualquier momento puede haber alteraciones o afectaciones en la circulación.

8:17 horas: Cierre parcial de la circulación en el kilómetro 138 en dirección a CDMX por atención a un accidente.

8:30 horas: En el kilómetro 48 se reporta reducción de carriles en ambos sentidos por un choque por alcance. Se registra carga vehicular.

9:01 horas: Sobre el kilómetro 73 en dirección a CDMX se reporta reducción de carriles por atención a un accidente.

9:43 horas: Restablecen circulación en el kilómetro 73 en dirección a la Ciudad de México.

10:29 horas: Registra cierre parcial de la circulación cerca del kilómetro 049+000 e dirección a Querétaro.

11:25 horas: Cierre parcial a la circulación en el kilómetro 48 en dirección a CDMX en atención a un accidente.

Con información de N+