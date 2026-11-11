Accidentes

Accidentes y Bloqueos en la México-Querétaro: Reporte de Tránsito Este Miércoles

La importancia de esta carretera radica en la movilidad tanto de personas como de mercancías en los más de 200 kilómetros de longitud de este trazo

La Guardia Nacional atiende un accidente en la autopista México-Querétaro, a la altura de San Juan del Río, en 2023La Guardia Nacional atiende un accidente en la autopista México-Querétaro, a la altura de San Juan del Río, en 2023. Foto: X @GN_MEXICO_

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Atención conductores: Accidentes y bloqueos afectan la México-Querétaro hoy. Mantente informado para evitar contratiempos en esta vía crucial para el transporte.

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