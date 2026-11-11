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Nuevo Frente Frío Se Aproxima por el Norte de México: Así Estará el Clima Hoy

Este fenómeno favorecerá lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en entidades del noreste y oriente del país

Protección Civil de Tamaulipas atiende la caída de un árbol debido a las fuertes lluvias en AltamiraProtección Civil de Tamaulipas atiende la caída de un árbol debido a las fuertes lluvias en Altamira. Foto: Facebook | ProteccionCivildeTamaulipas

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