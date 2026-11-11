Nuevo Frente Frío Se Aproxima por el Norte de México: Así Estará el Clima Hoy

Para este miércoles, un nuevo frente frío se aproximará al noreste del país, en interacción con una vaguada en la altura sobre norte de México y la corriente en chorro subtropical, favorecerán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en entidades del noreste y oriente del territorio mexicano.

Se prevé que en horas de la noche la masa de aire frío asociada al mencionado sistema frontal originará viento de componente norte en el litoral de Tamaulipas.

Mientras que, sobre el sureste de México, un canal de baja presión y la inestabilidad atmosférica generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dicha región, incluyendo a la península de Yucatán.

Un segundo canal de baja presión y la entrada de humedad desde ambos litorales, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en el norte, centro, occidente y sur de México.

Estas serán las entidades que tendrán precipitaciones de distintas intensidades:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (centro y este), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz (norte) y Chiapas (norte y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León (sur), Querétaro (norte), Oaxaca (noreste), Tabasco (sur) y Quintana Roo (sureste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Jalisco y Colima.

Mientras que las temperaturas máximas y mínimas son las siguientes:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En el Valle de México, el clima será frío y con bancos de niebla en zonas altas de la región; y por la tarde será cálido con intervalos de chubascos en el Estado de México y la CDMX.

Con información de Conagua

ICM