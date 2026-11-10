Próximo Frente Frío, a la Vista: ¿Cuándo se Aproximará el Sistema Frontal 5 a México?

El frente frío número 4 y la masa de aire que lo impulsa dejarán de afectar a México al finalizar este miércoles 11 de noviembre, pero el siguiente sistema frontal ya está por aproximarse al país, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La temporada de frentes fríos comenzó el pasado mes de septiembre y se prevé que más fenómenos meteorológicos de este tipo lleguen a territorio nacional debido a la influencia del evento climático El Niño.

Hasta el momento se han presentado 4 de los 56 frentes fríos previstos para esta temporada, que concluirá en mayo 2027, pero está por acercarse el número 5.

Un frente frío es un choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte.

Estos fenómenos meteorológicos son impulsados por una masa de aire frío, tienen una duración de entre 5 y 7 días, y sus efectos pueden incluir: bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.

Adiós al frente frío 4 y su masa de aire

A través de su pronóstico extendido, el SMN —organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)— informó que mañana miércoles, el sistema frontal número 4 estará con características de estacionario extendido sobre el norte de la península de Yucatán.

En interacción con un canal de baja presión en el oeste del golfo de México, propiciará lluvias muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz; lluvias fuertes en Campeche; y lluvias con chubascos en Yucatán y Quintana Roo.

“Al final del día, el frente número 4 y su masa de aire frío dejarán de afectar al país”, indicó.

Frente frío 5, a la vista

De acuerdo con el Meteorológico Nacional, para el viernes 13 de noviembre se prevé la aproximación de un nuevo frente frío a México.

Según los mapas de pronóstico, el sistema frontal se acercará por el noreste del país.

Para la madrugada del sábado, el organismo previó temperaturas congelantes en varios estados:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Imagen de satélite que muestra la aproximación de frente frío el viernes. SMN

Recomendaciones ante frío

En una conferencia sobre la temporada de frentes fríos 2026-2027, el director general de Protección Civil, Romero Alejandro Vergara Castañeda, compartió consejos para actuar ante bajas temperaturas.

Aconsejó vestir en capas cubriendo rostro, cabeza, manos y oídos; consumir alimentos nutritivos y bebidas calientes, y cubrir nariz y boca al salir de lugares templados para evitar cambios bruscos.

Enfatizó que es vital no utilizar braseros, hornos o estufas para calentar las habitaciones ni dormir cerca de calentadores, ya que la combustión en espacios cerrados produce monóxido de carbono, un gas tóxico, imperceptible y potencialmente mortal.

Llamó también a mantener ventilación adecuada en caso de usar chimeneas o calentadores, así como a cuidar a los grupos vulnerables: menores de edad, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, adultos mayores, además de mascotas y animales de compañía.

SPB