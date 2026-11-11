Internacional

Detienen a Profesor por Grabar en Secreto Miles de Imágenes de Menores en Japón

La Policía japonesa acusa al profesor de violar la Ley de Castigo de la Filmación Sexual Ilícita y la Ley contra la Pornografía y Prostitución Infantil

Japón detienen profesorEl profesor, de 26 años y que trabajaba en una escuela del distrito capitalino de Adachi, fue arrestado bajo sospecha de filmar en secreto a un niño. Foto: Reuters.

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