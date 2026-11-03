Sociedad

Sujeto Roba Reloj de Lujo en Japón, lo Regresa y Deja Nota de Disculpa

El artículo valuado en 290 mil dólares regresó a manos de la casa relojera; a pesar del acto, las autoridades siguen buscando al 'honrado' ladrón

El robo de un reloj de lujo ocurrió en el centro comercial de Nakano Broadway en TokioEl robo de un reloj de lujo ocurrió en el centro comercial de Nakano Broadway en Tokio. Foto: AFP

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