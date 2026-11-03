Sujeto Roba Reloj de Lujo en Japón, lo Regresa y Deja Nota de Disculpa

Robó una pieza de lujo y después se arrepintió. Eso le ocurrió a una persona en Japón al llevarse un reloj de 290 mil dólares de una tienda del centro comercial Nakano Broadway en Tokio.

Parecía que la pieza no regresaría, pero en un acto de 'honradez', el ladrón regresó el reloj junto con una nota de disculpa.

El robo ocurrió cuando un hombre que se hizo pasar por cliente se probó el Audemars Piguet y huyó de la tienda con la valiosa pieza.

Se trataba de un caso de más de robo, sin embargo, hubo un giro inesperado en esta historia que causó revuelo en Japón.

Y es que la marca de lujo recibió un paquete con el reloj, junto a una nota escrita a mano pidiendo disculpas, informó el lunes el diario Asahi Shimbun y otros medios, que citaron a fuentes policiales no identificadas.

El número de serie del reloj permitió confirmar que se trataba del mismo que había sido sustraído, según los reportes.

Luego de recuperar el reloj, la tienda no quiso comentar el caso al ser consultada.

Por su parte, la policía de Tokio continúa buscando al sospechoso del robo, según Asahi, porque a pesar del acto de devolución, las indagatorias siguen.

ICM