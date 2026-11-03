Mexicano Daniel Saborío Hace Historia: Gana Medalla en JJOO de la Juventud

Daniel Saborío hizo historia para nuestro país en Dakar, Senegal, al colgarse el bronce en la prueba de 400 metros libres en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se disputan en esta ciudad.

Se trata del primer nadador de México que logra una medalla en este tipo de justa juvenil, además de dar a la delegación de nuestro país la primera presea de estos Juegos.

Saborío, que rebajó su mejor marca personal con un tiempo de 3:52.72, tan solo fue superado por el saudí Rami Bilal Alrahmouni (3:47.86) y el ruso Bogdan Toropkin (3:50.46).

Previamente, Saborío, quien fue el abanderado de la delegación mexicana en la Ceremonia de Inauguración, había dejado un buen sabor de boca en la alberca al alcanzar el quinto sitio en los 100 metros libre.

ICM