Deportes

Mexicano Daniel Saborío Hace Historia: Gana Medalla en JJOO de la Juventud

El atleta nacional se convirtió en el primer nadador del país en ganar una presea en este tipo de justa juvenil

Daniel Saborío ganó la medalla de bronce en 400 metros libresDaniel Saborío ganó la medalla de bronce en 400 metros libres. Foto: Facebook | Conade

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