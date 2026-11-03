¿De Qué Murió Jesús de Miguel Alameda, Jugador del Tenerife? Esto Pasó Durante Un Partido

El futbol español está de luto por la muerte del delantero Jesús de Miguel Alameda, jugador del Club Deportivo Tenerife, quien falleció este 3 de noviembre, a los 30 años.

Sufrió un fuerte golpe durante un partido contra el FC Andorra, correspondiente a la Segunda División española.

De acuerdo con la información difundida por su equipo, el futbolista permanecía hospitalizado desde la noche del lunes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.

El impacto que recibió en el pecho durante el encuentro provocó que entrara en parada cardiorrespiratoria. Pese a la atención médica que recibió en el estadio y su posterior traslado de urgencia en ambulancia, el delantero falleció a las 8:00 horas de este martes.

¿Qué le pasó a Jesús de Miguel durante el partido?

El accidente ocurrió en los minutos finales del encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra, disputado el lunes 2 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en Santa Cruz de Tenerife.

Durante una jugada por un balón largo, Jesús de Miguel disputó la posesión y chocó con el guardameta del equipo visitante, Jesús Owono.

En la acción, el delantero recibió un fuerte impacto en el pecho que le provocó una parada cardiorrespiratoria. Ante la gravedad de la situación, los servicios médicos ingresaron al terreno de juego para brindarle atención inmediata.

El partido, correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion, fue suspendido definitivamente en el minuto 108 para permitir el acceso de los equipos de emergencia y facilitar el traslado del jugador al hospital.

El CD Tenerife confirmó el fallecimiento del delantero mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que expresó sus condolencias a la familia, amigos y aficionados del equipo.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda", informó la institución.

FBPT