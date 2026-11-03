Accidentes

Choque Frontal Deja como Saldo Cuatro Heridos en Carretera Tlaxcala-Texmelucan

Reportan cierre parcial sobre la carretera federal Tlaxcala-Texmelucan a la altura de la caseta de San Jorge Tezoquipan

Una joven estudiante fue trasladada a un hospital.Una joven estudiante fue trasladada a un hospital. Foto: Escena Informativa Tlaxcala

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Impactante choque en la carretera Tlaxcala-Texmelucan deja 4 heridos. Se presume que el conductor estaba alcoholizado.

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