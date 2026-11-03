Choque Frontal Deja como Saldo Cuatro Heridos en Carretera Tlaxcala-Texmelucan

Un fuerte accidente ocurrió durante la madrugada en la carretera federal Tlaxcala-San Martín Texmelucan, entre una camioneta tipo Suburban y una van de la ruta Villa Alta-Tlaxcala.

De acuerdo con los primeros reportes el choque frontal sucedió a la altura de la caseta de San Jorge Tezoquipan, donde el conductor del vehículo particular color azul marino, habría invadido el carril contrario donde circulaba la unidad colectiva.

El accidente dejó como saldo al menos 4 personas lesionadas; entre ellas, una joven estudiante que resultó con heridas de consideración. Se presume que el conductor de la camioneta se encontraba alcoholizado.

La camioneta terminó chocada contra un muro. Foto: Escena Informativa Tlaxcala

Al lugar acudió la ambulancia PC-01 de Panotla y una más de la Secretaría de Salud del municipio de Ixtacuixtla para atender a los afectados.

La carretera se encuentra cerrada de manera parcial para evitar otro accidente y permitir la labor de policías y paramédicos.

Con información de N+

JAPR