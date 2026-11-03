Sociedad

Llega la Primera Helada a Veracruz; Se Registra en Las Vigas de Ramírez

Una ligera capa de hielo cubrió terrenos de la región montañosa, luego de un marcado descenso térmico durante la madrugada

Primera helada en Las Vigas de Ramírez marca inicio del inviernoPrimera helada en Las Vigas de Ramírez marca inicio del invierno. Foto: Vianey HeLo

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La temporada invernal comienza en Veracruz con una helada en Las Vigas de Ramírez. La escarcha cubre la región montañosa.

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