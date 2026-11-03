Llega la Primera Helada a Veracruz; Se Registra en Las Vigas de Ramírez

La primera helada de la temporada invernal 2026-2027 ya se registró en el estado de Veracruz, específicamente en el municipio de Las Vigas de Ramírez, donde se observó una capa de escarcha sobre los campos.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) confirmó el registro de este fenómeno, que fue acompañado de un marcado descenso de las temperaturas en la zona montañosa, ubicada cerca de Xalapa, la capital del estado.

Aunque hasta el momento no se ha informado la temperatura mínima que se alcanzó en Las Vigas de Ramírez, las imágenes compartidas muestran los campos cubiertos por una ligera capa de hielo, característica de las heladas que comienzan a presentarse durante esta época del año.

Con este registro, inicia uno de los periodos de mayor frío en las zonas altas de Veracruz, donde se espera que durante los próximos amaneceres puedan repetirse estas condiciones debido al paso de los frentes fríos y las masas de aire polar.