Sociedad

Joven Mexicalense Necesita Apoyo para su Recuperación Tras Trasplante de Médula Ósea

Johan Vicente permanece bajo cuidados médicos en Monterrey y requiere un espacio con condiciones especiales de higiene para regresar a Baja California

Joven Mexicalense Necesita Apoyo para su Recuperación Tras Trasplante de Médula ÓseaJoven Mexicalense Necesita Apoyo para su Recuperación Tras Trasplante de Médula Ósea | Foto: Facebook Maribel Vicente

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+