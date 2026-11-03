Joven Mexicalense Necesita Apoyo para su Recuperación Tras Trasplante de Médula Ósea

Johan vicente, un adolescente originario de Mexicali, necesita el apoyo de la comunidad para contar con una habitación aislada que le permita continuar su recuperación después de recibir un trasplante de médula ósea en Monterrey.

El joven lleva cuatro años luchando contra el cáncer linfático en etapa cuatro, con metástasis en distintos órganos. Actualmente permanece bajo cuidados en Monterrey, donde recibió el procedimiento.

De acuerdo con su familia, para que Johan pueda regresar a Mexicali necesita un espacio con condiciones especiales de higiene que ayuden a protegerlo de posibles infecciones durante su recuperación.

Su madre, Maribel Vicente, explicó que no cuentan con una habitación adecuada ni con los recursos económicos necesarios para construirla, por lo que solicitó el apoyo de la ciudadanía.

Las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo mediante donaciones de materiales de construcción, mano de obra o aportaciones económica, con el objetivo de acondicionar un espacio seguro para el adolescente.

Quienes deseen apoyar a Johan pueden contactar a su madre a través de Facebook, donde aparece como Maribel Vicente.

Información Kitzia Flores

APG