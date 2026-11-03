Sociedad

Manifestación de Proveedores de Agua de Purificada del IMSS-Bienestar en Puebla

Por falta de pagos, alrededor de 70 trabajadores cerraron el paso en la 15 Sur y 3 Poniente; la empresa brinda el servicio a 664 unidades de salud

Cierres viales por proveedores de agua purificada del IMSS de Puebla.Manifestación de proveedores de agua purificada del IMSS de Puebla. Foto: N+

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Trabajadores de agua purificada que sirve a 664 unidades médicas del IMSS-Bienestar en Puebla cierran vialidades por pagos atrasados.

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