Trabajadores de la empresa proveedora de agua purificada al IMSS-Bienestar se manifiestan y bloquean vialidades de la ciudad de Puebla.

Alrededor de 70 trabajadores de la empresa encargada de suministrar agua purificada a hospitales y unidades médicas del estado bloquearon la circulación en la 15 Sur y 3 Poniente, frente a las oficinas del IMSS-Bienestar.

De acuerdo a la trabajadora Esperanza, no se ha cumplido con el contrato de pago desde finales de enero, esto mencionó: “La señora Gladys Carmen Galaviz no ha cumplido con el contrato de pago, entonces a nosotros nos afecta porque no nos cubre nuestros pagos desde finales de enero nos han quedado de ver una semana, luego nos pagan la mitad y luego tres semanas no nos han pagado”.

Los manifestantes exigen que la responsable del IMSS-Bienestar realice los pagos pendientes a la empresa proveedora, pues aseguran que el retraso les ha impedido recibir sus salarios.

De acuerdo con los trabajadores, la compañía brinda servicio a 664 hospitales y unidades de salud en todo el estado, por lo que piden la intervención de las autoridades para que se regularice el adeudo y puedan recibir el pago por su trabajo.

El cierre vial por la manifestación provocó afectaciones a la circulación en esta zona del centro de la capital poblana, por lo que automovilistas tuvieron que optar por tomar vías alternas.

Con información de N+

MCS