Explosión en la Central de Abasto de Puebla Moviliza a Cuerpos de Emergencias

Una explosión causó minutos de tensión entre comerciantes y clientes en la Central de Abasto de Puebla; Se trató de un producto químico que aparentemente hizo reacción con el agua.

El fuerte estallido provocó tensión entre los presentes por lo que dieron aviso al número de emergencias 9-1-1, en cuestión de minutos arribaron paramédicos en motocicletas del Servicio de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) y elementos de la Coordinación de Protección Civil.

Bomberos también arribaron a la Nave A en la Bodega San José para atender el siniestro y realizar labores de mitigación de riesgos.

Al llegar se entrevistaron con los afectados quienes señalaron que un producto químico hizo reacción al tocar agua y generó una explosión que alarmó a los locatarios.

Ante este incidente, no se reportan personas lesionadas, sin embargo, paramédicos atendieron a las personas que presentaron crisis nerviosa.

El cuerpo de emergencias continúa valorando el área para corroborar que no exista algún peligro para la ciudadanía.

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Con información de N+

MCS