Accidentes

Explosión en la Central de Abasto de Puebla Moviliza a Cuerpos de Emergencias

Bomberos y paramédicos arribaron a la Nave A en la Bodega San José tras el reporte de un fuerte estallido por la reacción de un producto químico

Explosión en la Central de Abasto de Puebla por reacción de producto químico.Explosión en la Central de Abasto de Puebla por producto químico. Foto: Alberto Tejeda

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Un estallido químico en la Central de Abasto de Puebla moviliza a cuerpos de emergencia. Sin heridos, pero con crisis nerviosas atendidas.

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