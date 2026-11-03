Motociclista Atropella a Dos Policías de Guadalajara a la Salida del Túnel de Hidalgo

Mientras abanderaban la salida del túnel de Hidalgo, dos policías de Guadalajara fueron atropellados por un motociclista. Ambos oficiales resultaron lesionados.

El accidente ocurrió en la incorporación hacia la Calzada Independencia, en la zona Centro de Guadalajara. Los elementos, pertenecientes al grupo ciclista Libras, se encontraban abanderando la zona debido a que un camión de carga obstruía el paso vehicular.

Los oficiales advertían a los automovilistas sobre el desvío para evitar algún percance; sin embargo, un motociclista de aproximadamente 30 años no se percató de los oficiales y terminó arrollándolos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Motociclista Atropella a Dos Policías de Guadalajara Cuando Abanderaban un Camión

Tras el impacto, los dos policías y el motociclista salieron proyectados varios metros y quedaron tendidos sobre la cinta asfáltica.

Al lugar acudieron otros elementos de la corporación y paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron a los tres involucrados y confirmaron que presentaban diversas contusiones, por lo que fueron reportados en estado regular.

Debido al accidente, el túnel tuvo que ser cerrado para prevenir otro percance, mientras las autoridades determinaban la situación legal del motociclista, quien se encontraba desorientado.

El conductor contaba con aseguradora y, tras admitir su responsabilidad, se hizo cargo de los gastos derivados de las lesiones y de los daños ocasionados a las bicicletas de los oficiales.