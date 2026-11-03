Accidentes

Motociclista Atropella a Dos Policías de Guadalajara a la Salida del Túnel de Hidalgo

Los oficiales fueron reportados en estado regular; debido al accidente, la zona fue acordonada

policías atropellados en GuadalajaraParamédicos de la Cruz Roja auxiliaron a los lesionados. Foto: N+

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Motociclista atropella a dos policías en Guadalajara. Ambos en estado regular tras el accidente en el túnel de Hidalgo.

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