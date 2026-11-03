¿Cómo Está el Tránsito en la México-Querétaro Hoy? Reporte de Incidentes Viales

Con el objetivo de que contemples tus traslados y evites contratiempos en tus trayectos por la autopista México-Querétaro, te damos el reporte de cómo está el tránsito en esta vía.

Esta carretera, con más de 200 kilómetros de longitud, es una de las más transitadas del país por autos particulares y vehículos de carga, ya que Querétaro es un polo económico importante en el centro del territorio nacional.

De acuerdo con cifras federales, al día circulan por esta autopista más de 130 automóviles, lo que genera varios incidentes por lo concurrido que es este trazo.

Ante este panorama, la Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) realizan un monitoreo todo el año, y aquí te decimos cómo está la México-Querétaro durante este martes 3 de noviembre.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Accidente en la Autopista 57 en Querétaro: Tráiler Choca, Derriba Poste y Chofer Huye

Así está el tránsito en la autopista México-Querétaro

En las primeras horas de este martes, ni la GN ni Capufe informaron sobre accidentes, bloqueos o problemas viales en esta importante vía del centro del país.

Para que puedas organizar tus traslados y evites contratiempos, te invitamos a seguir los canales de N+ para que estés informado sobre el tránsito en esta autopista.

9:26 horas: Se registra cierre parcial a la circulación sobre el kilómetro 193 con dirección a la CDMX por el retiro de unidades siniestradas.

10:45 horas: Carga vehicular sobre el kilómetro 193. Incidente reportado ya fue atendido.

12:32 horas: Reportan obras y labores de mantenimiento entre el kilómetro 145 al 146 en dirección a Querétaro. De momento hay carga vehicular.

Con información de N+