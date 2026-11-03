Accidentes

¿Cómo Está el Tránsito en la México-Querétaro Hoy? Reporte de Incidentes Viales

La GN y Capufe, instancias encargados de monitorear esta autopista, registraron una serie de problemas en esta vía que conecta a Querétaro con la Ciudad de México

Accidente en el kilómetro 206 de la autopista México-Querétaro, con dirección a la ciudad de QuerétaroAccidente en el kilómetro 206 de la autopista México-Querétaro, con dirección a la ciudad de Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras

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¿Vas por la México-Querétaro? Hoy, cierre parcial en km 193 por retiro de unidades. Mantente informado para evitar contratiempos en esta transitada vía.

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