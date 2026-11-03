Accidentes

Muere Conductora y su Acompañante Queda Herida en Avenida Gonzalitos, en Monterrey

El accidente ocurrió durante la madrugada del martes, cuando el automóvil se impactó contra el camellón y posteriormente contra una fachada

Conductora muere tras choque en GonzalitosMuere conductora acompañante es hospitalizada.Foto: N+

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La joven acompañante fue trasladada al Hospital de Zona número 21 en Monterrey

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