Muere Conductora y su Acompañante Queda Herida en Avenida Gonzalitos, en Monterrey

Un accidente vial dejó como saldo una conductora sin vida y su acompañante lesionada, durante la madrugada del martes, sobre la avenida Gonzalitos, en Monterrey. El percance ocurrió entre las calles Palos Altos y Volcán de Ajusco, cerca del cruce con la avenida Ruiz Cortines, sobre los carriles de circulación de sur a norte.

De acuerdo con los primeros informes, el automóvil circulaba a exceso de velocidad cuando la conductora perdió el control del volante. La unidad se impactó contra el camellón central, lo que provocó que fuera proyectada hacia una barda perimetral y posteriormente terminara estrellándose contra la fachada de una notaría pública, donde quedó sobre la banqueta.

Un agente de la Fiscalía que pasaba por el lugar presenció el accidente y solicitó de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención a las dos mujeres, ambas vestidas con jerseys de fútbol americano. De manera preliminar, se informó que aparentemente venían de una reunión. Además, en el interior del automóvil se percibía un fuerte olor a bebidas alcohólicas.

Los cuerpos de auxilio confirmaron que la conductora, una joven de entre 20 y 25 años, ya no presentaba signos vitales. La mujer vestía una playera deportiva azul con números al frente y en la parte posterior, así como mallas negras; además, tenía un tatuaje de corazón en la muñeca derecha.

La joven quedó atrapada entre los hierros retorcidos del vehículo, por lo que fue necesario realizar labores para su liberación. Por otra parte, su acompañante, identificada de manera preliminar como Joselyn Zapata, de 19 años, fue rescatada del automóvil y trasladada de urgencia por paramédicos de la Cruz Roja al Hospital de Zona número 21.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Choca y Muere Conductora; Acompañante Queda Herida en Av. Ruiz Cortines

Debido a las labores de rescate, peritaje y retiro de la unidad siniestrada, las autoridades realizaron el cierre temporal de los carriles laterales de la avenida Gonzalitos, desde la altura de la calle Pico de Orizaba hasta la avenida Ruiz Cortines.

Las maniobras provocaron afectaciones a la circulación mientras los cuerpos de emergencia y autoridades trabajaban en el lugar.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR