Marchas

Nueva Mega Marcha del IMSS: ¿Cuándo y Dónde Es la Manifestación en CDMX?

Trabajadores del Seguro Social alistan otra movilización en la capital mexicana y varios estados del país

Marcha de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en CDMX el 21 de octubre de 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoMarcha de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en CDMX el 21 de octubre de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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