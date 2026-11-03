Nueva Mega Marcha del IMSS: ¿Cuándo y Dónde Es la Manifestación en CDMX?

Las protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) seguirán en la Ciudad de México (CDMX) y varios estados del país, pues convocaron a otra mega marcha nacional para exigir atención a varias demandas.

Aquí te informamos cuándo será la nueva movilización, su horario y ruta anunciada en la capital mexicana, pero que lo anotes en tu agenda y tomes previsiones para evitar cualquier afectación vial por los bloqueos.

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Nueva mega marcha del IMSS

Los trabajadores del Seguro Social llamaron a una nueva movilización nacional para el próximo lunes 9 de noviembre.

En la Ciudad de México, la marcha será a las 15:00 horas, del Centro Médico Nacional Siglo XXI al Zócalo capitalino.

Lo anterior en rechazo al incremento salarial del 8% acordado por el Sindicato y también para exigir la destitución del líder sindical, Rafael Olivos.

En las últimas semanas, los empleados del IMSS han realizado varias protestas, principalmente para exigir respuesta a las demandas presentadas ante la Presidencia de la República en defensa de los derechos laborales, salariales y de seguridad social.

Así como promover cambios en la dirigencia sindical y solicitar el esclarecimiento de los 12 puntos planteados por zona.

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Demandas del personal del Seguro Social

El pasado 30 de octubre, una comisión de trabajadores del Seguro Social se reunió con autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob); al salir informó que en una llamada telefónica les informarían sobre una cita con la Secretaría de Trabajo.

En tanto, indicaron que seguirían recabando firmas para la destitución de Olivos Hernández, y de no tener respuesta favorable, volverían con los bloqueos.

Durante varios días, personal activo y jubilados del IMSS realizaron diversas acciones tanto en la CDMX como en varios estados del país, para exigir atención a demandas como incremento salarial y fin de la precarización en el Seguro Social.

Además de respeto integral a sus derechos laborales, el abasto completo y oportuno de insumos y equipo médico de calidad, la revalorización de sus contratos colectivos y una jubilación digna con garantías.

SPB