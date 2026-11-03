Baja Presión Aumenta Posibilidad de Convertirse en la Tormenta Winnie: ¿Dónde se Localiza?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión en el océano Pacífico, debido a que aumentó su probabilidad de desarrollo ciclónico y podría convertirse en la tormenta tropical Winnie.

De acuerdo con el organismo, el sistema se localiza al suroeste de la península de Baja California, aproximadamente a 3 mil 100 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, por lo que permanece muy alejado de las costas nacionales.

El reporte indica que la zona de baja presión incrementó a 40% su probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, mientras que mantiene un 70% de posibilidad de formación durante los próximos siete días.

¿Hacia Dónde se Desplaza la Zona de Baja Presión?

El SMN informó que el sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora.

Por su ubicación y trayectoria actual, la zona de baja presión se mantiene lejos del territorio nacional, aunque las autoridades meteorológicas continúan con su vigilancia ante la posibilidad de que evolucione a un ciclón tropical.

En caso de alcanzar la categoría de tormenta tropical, recibiría el nombre de Winnie, de acuerdo con la lista de nombres prevista para la temporada de ciclones tropicales en el océano Pacífico.

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La temporada de ciclones tropicales 2026 se encuentra en su recta final y concluirá oficialmente el próximo 30 de noviembre.

Mientras el Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo vigilancia la zona de baja presión en el océano Pacífico, el panorama para el Golfo de México se mantiene tranquilo, ya que no se prevé actividad tropical durante los próximos cinco a siete días, así lo detalló la coordinación de Protección Civil Tamaulipas.