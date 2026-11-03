Registran Sismo Preliminar de 4.9 Cerca del Ejido Nuevo León en Mexicali, BC

Un sismo con magnitud preliminar de 5.1 se registró en las inmediaciones del Ejido Nuevo León, en Mexicali, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Baja California.

De acuerdo con datos del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), el epicentro se ubicó a cuatro kilómetros al oeste-noroeste de dicha comunidad.

Hasta el momento de la publicación del reporte, las autoridades no tenían daños registrados e hicieron un llamado a la población a mantener la calma y mantenerse informada mediante canales oficiales.

Este movimiento ocurrió un día después de otro sismo de magnitud preliminar 3.4, cuyo epicentro se localizó a tres kilómetros al noroeste del Ejido Nuevo León. En ese caso tampoco se reportaron daños.

Ante el nuevo movimiento telúrico, Protección Civil llamó a la población a mantener la calma y mantenerse informada a través de los canales oficiales. En caso de emergencia, se puede llamar al 911.

APG