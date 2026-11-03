Sociedad

Registran Sismo Preliminar de 4.9 Cerca del Ejido Nuevo León en Mexicali, BC

El movimiento más reciente tuvo magnitud preliminar de 5.1, el día anterior se reportó otro de 3.4 en la misma región

Registran Sismo Preliminar de 5.1 Cerca del Ejido Nuevo León en Mexicali, BCRegistran Sismo Preliminar de 5.1 Cerca del Ejido Nuevo León en Mexicali, BC | Foto: Protección Civil BC

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