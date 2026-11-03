Ministro de Transportes de España Renuncia Luego de Accidente Ferroviario que Dejó 69 Muertos

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, anunció su renuncia ante la Diputación Permanente del Congreso, luego del choque de trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo que dejó 69 muertos.

En su comparecencia, Puente vinculó su salida con el siniestro.

"Un ministro no puede continuar en su puesto con un accidente de este tipo", dijo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Mexicano Figura entre los Desaparecidos Tras Accidente Ferroviario en Toledo, España

El choque ocurrió el miércoles pasado, cuando un tren de alta velocidad se estrelló contra otro que se había detenido en las vías. Las autoridades españolas informaron que 54 de los 69 fallecidos eran ciudadanos españoles, cuatro estadounidenses y uno canadiense. Entre las víctimas identificadas también hay una persona de Francia, Japón, Argentina, México, Portugal, Túnez y la República Checa.

Hasta ahora se ha identificado a 66 de los fallecidos. Faltan tres cuerpos por identificar y tres personas siguen desaparecidas: dos australianos y un japonés.

El accidente se produjo nueve meses después de otra colisión, más al sur, en la misma línea Madrid-Sevilla, que dejó 46 muertos. Ambos hechos han sacudido la confianza en una red ferroviaria elogiada durante mucho tiempo por su velocidad y su seguridad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a realizar una investigación y a introducir mejoras para restablecer la confianza en el sistema, que transportó a unos 45 millones de viajeros el año pasado, incluidos millones de turistas.

El choque ocurrió un mes antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que Sánchez busca prolongar su mandato de ocho años. Ahora enfrenta preguntas sobre la seguridad de los ferrocarriles y sobre las inversiones que sus gobiernos han realizado en la infraestructura del país.

CT