Internacional

Ministro de Transportes de España Renuncia Luego de Accidente Ferroviario que Dejó 69 Muertos

Es el segundo choque en la línea Madrid-Sevilla en nueve meses; el anterior dejó 46 muertos

Ministro de Transportes de España Renuncia Luego de Accidente Ferroviario en ToledoEl ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, compareció a petición propia ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Foto: AP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+