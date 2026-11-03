Internacional

FBI Detiene a Hombre Acusado de Enviar Más de 700 Sobres con Polvo Blanco a Oficinas en EUA

Las cartas teambién tenían advertencias intimidatorias a funcionarios, legisladores y medios; algunos causaron desalojos

Emblema del FBI en la pared de la sede de la agencia, en Washington.Emblema del FBI en la pared de la sede de la agencia, en Washington. Foto: Reuters
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+