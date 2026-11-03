FBI Detiene a Hombre Acusado de Enviar Más de 700 Sobres con Polvo Blanco a Oficinas en EUA

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) detuvo a Robin Martin, un hombre de Oklahoma City acusado de enviar más de 700 sobres con sustancias blancas y mensajes amenazantes a funcionarios electorales, legisladores, empresas encuestadoras y medios de comunicación de Estados Unidos.

De acuerdo con documentos judiciales dados a conocer este martes 3 de noviembre, Martin enfrenta cargos por transmitir información falsa o engañosa relacionada con una amenaza y por enviar comunicaciones amenazantes a través del servicio postal.

La investigación federal relaciona los envíos con un mismo remitente. Las cartas fueron dirigidas a distintas instituciones y autoridades antes de las elecciones de 2024 y 2026. Algunas provocaron evacuaciones en oficinas electorales, mientras que otros paquetes fueron interceptados por el servicio postal.

Las sustancias de los sobres que ya fueron analizados resultaron ser materiales no peligrosos, como harina o levadura. Sin embargo, el FBI señaló que las pruebas de todos los envíos todavía no han concluido.

Las investigaciones comenzaron en 2024, cuando autoridades electorales de distintos estados reportaron la recepción de sobres con polvo blanco y cartas de tres páginas que contenían mensajes intimidatorios. Algunos incluían advertencias escritas con tinta especial, visibles únicamente mediante luz ultravioleta, sobre supuestos arrestos por traición.

En 2026 se registró una nueva serie de envíos con referencias a las próximas elecciones nacionales y advertencias de posibles detenciones por traición. Los investigadores también identificaron menciones a una supuesta organización llamada United States Traitor Elimination Army (Ejército de Eliminación de Traidores de Estados Unidos).

En octubre de 2026, el FBI y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS) informaron que investigaban múltiples cartas con sustancias sospechosas enviadas a diferentes direcciones del país.

El 23 de octubre, ambas instituciones emitieron una alerta pública sobre los paquetes dirigidos a funcionarios electos, secretarios de Estado, oficinas electorales, medios de comunicación y empresas encuestadoras. Las autoridades recomendaron tratar cualquier sustancia desconocida como potencialmente peligrosa y evitar su manipulación.

Algunos de los envíos provocaron evacuaciones en oficinas electorales de Oklahoma y Luisiana. En otros estados, los paquetes fueron interceptados antes de llegar a sus destinatarios.

La detención de Martin se produce después de dos años de investigaciones sobre cientos de comunicaciones dirigidas a instituciones y personas relacionadas con los procesos electorales estadounidenses.

PT