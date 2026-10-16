Internacional

Investigan Cartas con ‘Sustancias Sospechosas’ Enviadas al Congreso de EUA

Información preliminar sugiere que hay más de 100 cartas circulando por el sistema postal estadounidense con un polvo blanco

Investigan Cartas con ‘Sustancias Sospechosas’ Enviadas a oficinas del Congreso en EUAEl exterior del Capitolio de Estados Unidos. Foto: Reuters

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