Investigan Cartas con ‘Sustancias Sospechosas’ Enviadas al Congreso de EUA

Las autoridades estadounidenses investigan cartas con "sustancias sospechosas" enviadas por correo a oficinas del Congreso y electorales en todo el país, y piden a los destinatarios a considerar las misivas como "potencialmente peligrosas".

La investigación del FBI, el Servicio de Investigaciones Postales y la Policía del Capitolio fue revelada por primera vez en un mensaje del sargento de armas del Senado.

El aviso, enviado a las oficinas del Senado, menciona que las autoridades policiales estaban tratando de interceptar cualquier otra carta, pero "es posible que algunas cartas lleguen a sus destinatarios", según información recabada por la agencia Associated Press.

En el Congreso, la amenaza parecía limitarse al Senado, aunque la Cámara de Representantes estaba monitoreando la situación.

La oficina de la senadora Lisa Blunt Rochester, una demócrata de Delaware, señaló en un comunicado que se le envió una carta con una "sustancia sospechosa" que fue interceptada por la Policía del Capitolio.

El senador demócrata Alex Padilla, de California, indicó que el Servicio Postal interceptó un paquete sospechoso antes de que llegara a su oficina. Y la senadora demócrata Kirsten Gillibrand dijo que los inspectores postales interceptaron una pieza de correo sospechosa dirigida a su oficina de la ciudad de Nueva York.

Información preliminar sugiere que hay más de 100 cartas circulando por el sistema postal estadounidense que aparentemente contienen un polvo blanco.

De acuerdo con medios de comunicación estadounidenses, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, fue uno de los legisladores a quienes iba dirigida una de las cartas interceptadas.

También se envió una carta a la oficina distrital del senador demócrata por Connecticut, Chris Murphy, pero esta fue interceptada por las autoridades del servicio postal, según un comunicado de su oficina.

HVI