Marcha Federal Universitaria en Argentina: Así Fueron los Enfrentamientos Contra Policías

Una jornada de protestas en Argentina terminó con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad frente al Congreso Nacional, en Buenos Aires. La quinta Marcha Federal Universitaria reunió a estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y organizaciones sindicales que exigieron más recursos para las universidades públicas y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Durante los disturbios de este jueves 15 de octubre, algunos manifestantes arrojaron piedras y fragmentos de mobiliario urbano contra los policías, además de destruir bancos y otros elementos de la plaza. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma para dispersar a los grupos involucrados en los enfrentamientos.

De acuerdo con medios argentinos, al menos 10 integrantes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos y 31 personas fueron detenidas.

La tensión comenzó antes del acto central de la quinta Marcha Federal Universitaria, cuando un grupo de manifestantes rompió bancos de la plaza y lanzó objetos contra las vallas colocadas alrededor del Parlamento. Los enfrentamientos se prolongaron durante varias horas y provocaron corridas en las inmediaciones del Congreso.

Foto: AP

La violencia también alcanzó a personas que participaban pacíficamente en la movilización. La agencia EFE reportó que los gases lacrimógenos afectaron a estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y familias. Además, un camarógrafo recibió un golpe en el rostro mientras intentaba entrevistar a uno de los involucrados en los disturbios.

El motivo central de la movilización es la exigencia de mayores recursos para las universidades públicas, así como una recomposición salarial para sus trabajadores. Los manifestantes también reclaman que el gobierno del presidente Javier Milei cumpla la legislación aprobada para garantizar el financiamiento universitario.

La protesta ocurre en medio de las medidas de ajuste presupuestario impulsadas por Milei, quien ha defendido la reducción del gasto público como parte de su estrategia económica para controlar la inflación.

Según información de Reuters, docentes universitarios han denunciado una pérdida considerable de poder adquisitivo durante la actual administración. La Universidad de Buenos Aires también respaldó la movilización y exigió el cumplimiento de la legislación sobre financiamiento educativo.

Las protestas no se limitaron a la capital. También se registraron movilizaciones en ciudades como Córdoba y Rosario, donde integrantes de la comunidad universitaria defendieron la educación pública.

Tras los disturbios, la ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, condenó los actos de violencia y sostuvo que el derecho a manifestarse no justifica las agresiones contra agentes ni la destrucción de bienes públicos.

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La funcionaria defendió la actuación de las fuerzas de seguridad y advirtió que quienes hayan agredido a los policías o cometido delitos deberán responder ante la justicia.

Aunque la marcha tuvo como eje la defensa de la educación pública, los incidentes frente al Congreso marcaron la jornada de movilización.

PT