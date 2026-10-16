Hallan Muerto a Hombre de la Tercera Edad en Canal de Riego de Altepexi, Puebla

El cuerpo de un hombre de la tercera edad fue encontrado sin vida en el interior de un canal de riego ubicado en el municipio poblano de Altepexi.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima que aún continúa en calidad de desconocida, fue hallada flotando y siendo arrastrada por la corriente del cuerpo de agua.

El hallazgo se reportó aproximadamente a las 12:00 horas de este jueves 15 de octubre, en dicho poblado ubicado en inmediaciones del Valle de Tehuacán, al sur de la entidad poblana.

La información preliminar reporta que el hombre presuntamente habría fallecido por ahogamiento. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente la causa de muerte.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona donde se encontraba el cuerpo, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla realizó el levantamiento del cuerpo.

Se espera que en las próximas horas los cuerpos de seguridad emitan un informe detallado sobre lo ocurrido, así como la identidad de la víctima hallada en la demarcación antes mencionada.

Con información de N+

GMAZ