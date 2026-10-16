Seguridad

Hallan Muerto a Hombre de la Tercera Edad en Canal de Riego de Altepexi, Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo que aún no ha sido identificado, era arrastrado por la corriente del cuerpo de agua

Hallazgo Cuerpo Hombre Tercera Edad Muerto Canal Riego Altepexi PueblaEl cuerpo era arrastrado por la corriente del cuerpo de agua. Foto: Facebook Moto Red Tehuacán

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Descubren cuerpo de un hombre de la tercera edad en un canal de riego en Altepexi. Autoridades trabajan para identificarlo y esclarecer su muerte.

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