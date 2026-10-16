Seguridad

Vinculan a Proceso a Joven por Pagar con Billetes Falsos en Tijuana, BC

Detienen a Darío ‘N’, tras intentar realizar un depósito con 8 mil 500 pesos ficticios en la colonia El Valle

Vinculan a Proceso a Joven por Pagar con Billetes Falsos en Tijuana, BCVinculan a Proceso a Joven por Pagar con Billetes Falsos en Tijuana, BC | Foto: N+

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