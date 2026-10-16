Vinculan a Proceso a Joven por Pagar con Billetes Falsos en Tijuana, BC

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su delegación en Baja California, logró la vinculación a proceso en contra de Darío ‘N’, quien fue capturado tras intentar realizar un depósito bancario utilizando billetes falsos en una tienda de conveniencia de la colonia El Valle.

De acuerdo con el informe policial, el encargado del establecimiento solicitó la presencia policial al percatarse de la irregularidad del papel moneda. Elementos de la Policía Municipal de Tijuana acudieron al llamado e interceptaron al sospechoso, asegurándole un total de 8 mil 500 pesos apócrifos distribuidos en seis billetes de mil pesos y cinco de 500 pesos.

Tras la puesta a disposición ante la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), peritos especializados en identificación de documentos confirmaron oficialmente la falsedad del efectivo.

En audiencia, un Juez de Control calificó de legal la detención y dictó el auto de vinculación a proceso por el delito de falsificación de moneda, en su modalidad de uso. Asimismo, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria e impuso como medidas cautelares.

Billetes de 500 y mil pesos falsos asegurados durante el operativo de la Policía Municipal | Foto: FGR

JMR