Seguridad

Balacera Deja un Muerto y un Herido en Santa Catarina, Nuevo León

El ataque armado fue reportado en calles de la colona Rincón de las Mitras

Resguardan calleAutoridades ya investigan como sucedió el ataque armado. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+