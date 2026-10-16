Balacera Deja un Muerto y un Herido en Santa Catarina, Nuevo León

Un ataque a balazos contra un grupo de personas dejó como saldo un hombre sin vida y uno más herido. Los hechos se registraron sobre la calle Tenochtitlán, en la colonia Rincón de las Mitras, en Santa Catarina, Nuevo León.

Tras este reporte, al sitio llegaron elementos de la Policía de Santa Catarina, quienes localizaron el cuerpo del hombre fallecido debajo de un vehículo. Paramédicos de inmediato trasladaron al herido, quien presentó al menos 5 disparos en el cuerpo.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de inmediato resguardaron el área para comenzar con las investigaciones correspondientes y determinar como sucedieron los hechos.

Hasta el momento la persona fallecida y el herido no han sido identificados, pero se señaló que el hombre sin vida tendría 40 años de edad, mientras que el trasladado tendría 31 años.

Agentes de investigación señalaron que aparentemente este hecho estaría relacionado con la ejecución de dos personas que circulaban a bordo de un vehículo sobre la gaza que conecta Gómez Morín con Morones Prieto, en el municipio de Monterrey.