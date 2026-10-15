Homicidios

Ejecutan a Dos Hombres a Bordo de Vehículo en Av. Gómez Morín en Monterrey, NL

La movilización causada por este ataque armado ha generado tráfico lento desde el municipio de San Pedro

VehículoLas personas fallecidas circulaban en un auto negro. Foto: N+

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