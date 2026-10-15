Ejecutan a Dos Hombres a Bordo de Vehículo en Av. Gómez Morín en Monterrey, NL

Dos hombres fueron asesinados a balazos cuando circulaban a bordo de un vehículo sobre la gaza que conecta Gómez Morín con la avenida Morones Prieto, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Según autoridades, este hecho ocurrió luego de que se diera una persecución desde el municipio de San Pedro Garza García. Al llegar a esta área, un grupo de sujetos armados dispararon contra el auto donde viajaban las dos víctimas.

El hecho de inmediato generó el despliegue de diversas corporaciones de seguridad para comenzar con las investigaciones correspondientes. Las cámaras de N+ Monterrey captaron como los agentes de investigación comenzaron a desplegarse en la zona para tratar de localizar indicios.

Se espera que las autoridades de seguridad revisen cámaras de vigilancia cercanas para poder visualizar como sucedieron los hechos y poder identificar a los presuntos responsables. La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro señaló que se encuentran a disposición en caso de ser necesario.

Debido a que el vehículo quedó sobre esta gaza, autoridades de tránsito informaron que ya se presenta tráfico lento en este punto, por lo que pidieron a los automovilistas tomar rutas alternas para evitar que se sigan presentando largas filas de vehículos en este punto.