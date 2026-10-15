Paseo Santa Lucía Amanece con Agua Oscura y Mal Olor en Monterrey

El agua del Paseo Santa Lucía, uno de los principales atractivos turísticos de Monterrey, Nuevo León, luce nuevamente en malas condiciones, con una tonalidad verde oscuro y malos olores que generan inconformidad entre visitantes y peatones.

Anteriormente, durante la temporada de la justa deportiva internacional que se celebró en la ciudad, el agua ya llamaba la atención por su coloración verdosa; sin embargo, ahora presenta un aspecto similar al de un pantano, lo que deteriora la imagen de este emblemático corredor turístico.

Diferentes personas que recorren la zona señalan la falta de mantenimiento y cuestionan la ausencia de respuestas por parte de las autoridades de Parque Fundidora ante las condiciones actuales del Paseo Santa Lucía.

La situación no solo genera molestias entre los residentes y turistas por los olores desagradables, sino que también proyecta una imagen insalubre de la ciudad Monterrey ante quienes visitan uno de sus sitios más representativos.

Mientras tanto, visitantes y peatones esperan que las autoridades correspondientes atiendan el problema y realicen las acciones necesarias para mejorar las condiciones del agua y recuperar la imagen del Paseo Santa Lucía.

Con información de Nany Sánchez | N+

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