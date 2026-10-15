Sociedad

Paseo Santa Lucía Amanece con Agua Oscura y Mal Olor en Monterrey

El canal luce con un color 'chocolatoso' y maloliente que genera molestias entre los visitantes

Toma de dron del Paseo Santa LucíaPaseo Santa Lucía agua chocolatosa y maloliente. Foto: N+

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