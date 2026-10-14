Investigan Daño en Neumático tras Volcadura y Muerte de Policías en Nuevo León

Tras la muerte de tres agentes de Fuerza Civil en la volcadura de un patrulla en el Anillo Periférico, en el municipio de Escobedo, las autoridades del estado de Nuevo León confirmaron que la principal línea de investigación es una supuesta falla en uno de los neumáticos de la unidad.

Después de reiterar sus condolencias a las familias de los tres agentes fallecidos, el secretario de Seguridad Pública en Nuevo León, Gerardo Escamilla, aseguró que, aunque saben que se trató de un incidente van a esperar los resultados del peritaje.

“Hasta el momento la línea principal de investigación que se tiene es que se debe a un accidente vial, donde desafortunadamente se tiene una situación con un neumático que posterior genera la pérdida de control del vehículo"

Gerardo Escamilla, agregó que seguirán colaborando con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León en la investigación del accidente para establecer las causas, deslindar responsabilidades y continuar con las diligencias correspondientes.

Los tres elementos de Fuerza Civil fueron identificados por las autoridades como identificados como Jonathan Almazán Robledo, Jorge Armando Vega Carbajal y Esly Eddrey de la Peña Torres.

Después de registrarse el percance y confirmarse el fallecimiento, Fuerza Civil y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León lamentaron el accidente que causó la muerte de los tres oficiales. A través de sus redes sociales compartieron una imagen en la se unían a esta pérdida, además de brindar el pésame a los familiares de los elementos.

Con información de Ángel Giner | N+

SHH