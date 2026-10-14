Accidentes

Investigan Daño en Neumático tras Volcadura y Muerte de Policías en Nuevo León

Una falla en la patrulla es la principal línea de investigación tras la muerte de tres elementos de Fuerza Civil

Patrulla de Fuerza Civil tras volcar en EscobedoLa patrulla quedó con visibles daños después de volcar. Foto: N+

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