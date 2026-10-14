Hombre Hiere a su Padre con Arma Blanca en Monterrey, Nuevo León

Un hombre terminó por herir a su padre con un arma blanca durante una discusión. El hecho ocurrió en la calle Carvajal y de la Cueva en su cruce con Calle Vidriera, en la colonia 1 de mayo, en Monterrey, Nuevo León.

Hasta este punto de inmediato se movilizaron elementos de seguridad y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes comenzaron a brindarle atención médica al hombre herido. Autoridades señalaron que el sujeto presentaba heridas en la cara y en una de sus manos.

Paramédicos trasladaron a la víctima y al presunto agresor hasta el Hospital General de Zona No. 21 del IMSS. Se desconoce si el hijo de la persona herida también presentaba lesiones.

Se espera que sea durante las próximas horas cuando se revelen más detalles sobre el estado de salud de la persona herida. El lugar de los hechos quedó resguardado por elementos de seguridad para llevar a cabo las labores correspondientes.

Elementos de seguridad ya llevan a cabo las investigaciones correspondientes para determinar como sucedieron los hechos. La Policía de Monterrey informó que el presunto agresor permanecerá bajo custodia mientras se deslindan las responsabilidades correspondientes.