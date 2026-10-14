Seguridad

Hombre Hiere a su Padre con Arma Blanca en Monterrey, Nuevo León

Una pelea familiar movilizó a elementos de seguridad hasta la colonia 1 de Mayo

MovilizaciónLos hombres fueron trasladados a un hospital bajo custodia. Foto: N+

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