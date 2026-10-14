Seguridad

Detienen a Dos Mujeres por Golpear y Presunamente Asaltar a Hombre en Monterrey

El momento de la agresión fue grabado por una cámara de seguridad ubicada sobre la avenida Cuauhtémoc

Mujeres detenidasAutoridades lograron capturar a las presuntas asaltantes. Foto: Policía Monterrey

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Detienen a Dos Mujeres por Golpear y Presunamente Asaltar a Hombre en Monterrey | N+