Detienen a Dos Mujeres por Golpear y Presunamente Asaltar a Hombre en Monterrey

Dos mujeres fueron detenidas luego de golpear y presuntamente asaltar a un hombre en el cruce de la avenida Cuauhtémoc y la calle Ruperto Martínez, en el centro de Monterrey, Nuevo León.

Fue a través de cámaras de vigilancia donde las autoridades pudieron observar como la víctima, un hombre de 55 años de edad, era golpeado por dos mujeres. Elementos de seguridad de inmediato brindaron auxilio al sujeto, quien les mencionó que había sido despojado de dinero en efectivo.

La víctima señaló que se encontraba esperando una unidad del transporte público cuando las dos mujeres llegaron al sitio comenzaron a lanzarle golpes. El hombre comenzó a resistirse a los golpes mientras las presuntas asaltantes le exigían sus pertenencias.

Elementos de seguridad de inmediato comenzaron a rastrear a la mujeres, quienes fueron localizadas cuadras más adelante del punto donde habrían golpeado a la víctima. Los oficiales municipales procedieron a detener a las supuestas asaltantes y lograron recuperar 580 pesos en efectivo.

Las mujeres fueron identificadas como Marlen ’N’, de 40 años de edad, y Johana ’N’, de 29 años. Ambas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación legal. Hasta el momento se desconoce si la víctima ya presentó una denuncia formal.