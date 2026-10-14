Seguridad

Presunto Ladrón Muere tras Caer de Árbol en San Nicolás, Nuevo León

El hombre presuntamente intentaba robar en las instalaciones de la CFE cuando se desató la persecución

El ladrón murió después de ser trasladado al hospitalEl presunto ladrón murió después de ser trasladado al hospital. Foto: N+

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