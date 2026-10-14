Presunto Ladrón Muere tras Caer de Árbol en San Nicolás, Nuevo León

Un presunto ladrón murió tras sufrir una caída de aproximadamente cinco metros desde un árbol al que se subió mientras huía, luego de que presuntamente intentara robar en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

El hombre fue identificado como Rigoberto Bautista González de 20 años de edad, e iba acompañado de otro sujeto quien logró huir del lugar y no ha sido localizado ni identificado por las autoridades.

De acuerdo con los reportes, el incidente se registró alrededor de las 5:30 horas en la planta de la CFE, ubicada en la avenida López Mateos y Orión. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, así como rescatistas de Protección Civil y Bomberos de San Nicolás.

Según las primeras versiones de los hechos, el sospechoso y su acompañante se encontraban al interior de las instalaciones cuando fueron sorprendidos por los guardias de seguridad. Durante la persecución, el joven cayó primero desde un segundo nivel de una plataforma metálica.

En ese sitio fue sometido por el personal de seguridad; sin embargo, su cómplice lanzó piedras contra los vigilantes, lo que provocó que se resguardaran, es cuando el herido intentara escapar nuevamente, perdiera el equilibrio y quedara colgado de la rama de un árbol, donde permaneció cerca de una hora antes de caer al suelo desde unos cinco metros de altura.

Paramédicos arribaron al sitio para realizar el traslado del hombre al Hospital Metropolitano, donde ingresó en paro cardiorrespiratorio y perdió la vida horas mas tarde. Las autoridades siguen en búsqueda de su cómplice.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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