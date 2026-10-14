Mujer es Asesinada Presuntamente por su Pareja al Sur de Monterrey

Un nuevo caso de violencia familiar al sur de Monterrey, Nuevo León, luego de que una mujer de 47 años perdiera la vida presuntamente a manos de su pareja sentimental, quien la habría atacado con un arma blanca al interior del fraccionamiento Campestre Los Cristales.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 3:00 de la madrugada, en un domicilio ubicado sobre la calle Privada Cristal de Murano, en su cruce con la avenida Los Cristales, donde se alertó a las autoridades, a través del número de emergencias 911, sobre una mujer que presentaba lesiones provocadas por un arma blanca.

Tras recibir el reporte, elementos de emergencia y paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron hasta el lugar para brindarle atención médica a la víctima. Sin embargo, al llegar y realizar la valoración correspondiente, confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada como Virginia Tomás, de 47 años, quien presuntamente habría sostenido una discusión con su pareja sentimental, identificado como Pedro Martínez.

De acuerdo con los primeros datos sobre el caso, durante el altercado el hombre presuntamente habría golpeado a la mujer y posteriormente la habría atacado con un cuchillo, provocándole heridas que terminaron por causarle la muerte. Tras confirmarse el fallecimiento, elementos de Fuerza Civil procedieron a acordonar y asegurar el área para preservar los indicios que pudieran contribuir al esclarecimiento de los hechos.

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Posteriormente, agentes ministeriales y personal de feminicidios iniciaron las investigaciones correspondientes para reconstruir lo ocurrido, establecer las circunstancias del ataque y determinar las posibles responsabilidades legales. Hasta el momento, los hechos se mantienen bajo investigación y la presunta responsabilidad del señalado deberá establecerse conforme al procedimiento legal.

Será responsabilidad de las autoridades ministeriales esclarecer el crimen y determinar la situación jurídica del presunto agresor, así como confirmar los detalles relacionados con el ataque ocurrido durante la madrugada en el sur de Monterrey.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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