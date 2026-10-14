Homicidios

Mujer es Asesinada Presuntamente por su Pareja al Sur de Monterrey

La agresión habría ocurrido con un arma blanca en el fraccionamiento Campestre Los Cristales

Feminicidio de Mujer en MonterreyInvestigan un presunto feminicidio al sur de Monterrey

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La víctima presuntamente habría sostenido una discusión con su pareja sentimental en Monterrey

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