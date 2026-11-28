La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que obtuvo una sentencia condenatoria de 70 años de prisión contra Carlos Arturo ‘N’, por su responsabilidad en los delitos de feminicidio y homicidio calificado, cometidos en agravio de su ex pareja sentimental y un hombre en la capital poblana.

De acuerdo con las investigaciones, durante la madrugada del 11 de mayo de 2022, las víctimas se encontraban en un domicilio ubicado en la junta auxiliar de San Baltazar Tetela, cuando el hoy sentenciado, acompañado de otro hombre, ingresó al inmueble portando un arma de fuego.

En el lugar, Carlos Arturo ‘N’ disparó contra quien había sido su pareja sentimental, y posteriormente contra el conductor de un vehículo de transporte de plataforma. Ambas víctimas perdieron la vida a consecuencia de las agresiones.

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Tras las investigaciones y el proceso judicial correspondiente, el 26 de noviembre de 2026, el Tribunal de Enjuiciamiento impuso al responsable una pena de 70 años de prisión, además de una multa de 750 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Asimismo, se ordenó el pago de la reparación del daño a favor de las víctimas indirectas, que comprende indemnizaciones económicas, gastos funerarios y otros conceptos establecidos en la resolución judicial.

Con información de N+

GMAZ