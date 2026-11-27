La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) informó que aprehendió a Kevin ‘N’, por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de un adolescente en el municipio de El Carmen Tequexquitla.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 28 de septiembre de 2026, cuando la víctima acudió a un domicilio ubicado en la colonia Centro de dicho municipio, para reclamar la entrega de los documentos de una motocicleta que había adquirido previamente.

Durante la confrontación, el adolescente habría sido agredido por Kevin N. y otro hombre, quienes presuntamente le dispararon con un arma de fuego, ocasionándole lesiones que posteriormente provocaron su fallecimiento.

Ante estos hechos, el Ministerio Público de la FGJE Tlaxcala realizó las diligencias correspondientes, las cuales permitieron establecer la probable responsabilidad de Kevin ‘N’. Por ello, solicitó y obtuvo del Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente.

En cumplimiento de dicho mandamiento judicial, elementos de la Policía de Investigación implementaron un operativo de campo y gabinete, mediante el cual localizaron y detuvieron al imputado en el municipio de El Carmen Tequexquitla.

Durante la diligencia realizada en la demarcación antes mencionada, le informaron al sujeto el motivo de su detención y los derechos que le asisten como persona detenida.

Con información de N+

GMAZ