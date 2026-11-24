La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE), informó que a través del Ministerio Público, inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, tras el hallazgo de una persona del género masculino sin vida, en el municipio de Xicohtzinco.

De acuerdo con los primeros reportes, se recibió una llamada telefónica por el servicio de emergencias 911, quien informó sobre la localización del cuerpo de un hombre de entre 30 y 35 años de edad, hasta el momento en calidad de no identificado, quien presentaba lesiones provocadas por un arma de fuego.

El hallazgo tuvo lugar en un paraje ubicado al oriente del camino antiguo a Dolores, en la Sección Tercera de la demarcación antes mencionada, generando una movilización policial en la zona.

El hombre fue hallado boca abajo, vestido con pantalón deportivo colores azul claro y turquesa, y elementos del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) se encargaron del levantamiento de cuerpo.

La FGJE Tlaxcala inició con los trabajos de campo y gabinete, con el objetivo de esclarecer los hechos y llevar ante la autoridad judicial a quien o quienes resulten responsables.

Con información de N+

GMAZ