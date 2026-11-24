Se habla de recesión técnica cuando la economía cae dos trimestres seguidos, y varios economistas estiman que Argentina llegó a ese punto en el tercer trimestre de 2026.

La confirmación llegará hasta el 16 de diciembre, cuando se publique el PIB del periodo.

La recesión técnica se mide con dos trimestres seguidos a la baja

La regla de uso común es sencilla: dos trimestres consecutivos con la actividad económica a la baja. Lisandro Mondino, secretario académico de la Universidad de Quilmes, explicó que el criterio incluye los casos en que la actividad cae, queda en cero o no crece. Pablo Tigani lo planteó como dos trimestres consecutivos de caída del PIB.

Pero es un atajo y no un diagnóstico completo. En el libro Lecturas en lo que indican los indicadores, editado en 2021 por el Museo Interactivo de Economía, el economista Pablo Mejía-Reyes define una recesión, en sentido estricto, como una reducción sostenida y de cierta magnitud de la actividad económica, que va de un pico a un valle. Según el autor, la fórmula de los dos trimestres se atribuye a Arthur Okun, aunque no hay evidencia escrita de ello, y simplifica los criterios que Shiskin planteó en 1974: duración, profundidad y difusión de la caída. De los tres, solo se popularizó que las recesiones duraban al menos dos trimestres.

Cuando una economía entra en recesión, señala el libro, variables como la producción, el empleo, los ingresos, el consumo y la inversión disminuyen, muchas veces de manera abrupta. La regla de la recesión técnica, en cambio, solo mira la duración de la caída.

Quien la confirma también varía. En Estados Unidos, explica Mejía-Reyes, el fechado de los ciclos está a cargo de la NBER y depende del juicio de su comité, con criterios poco transparentes y anuncios que llegan con retraso. En Argentina, el dato que esperan el gobierno y los economistas consultados es el PIB del tercer trimestre, que el Indec publicará el 16 de diciembre.

Los datos de Argentina apuntan a dos trimestres de caída, pero falta el PIB

El cálculo de la consultora EcoAnalytics ubica a Argentina dentro de una recesión técnica: la actividad cayó 1% en el segundo trimestre y 1.8% en el tercero, en cifras desestacionalizadas, es decir, con el efecto de las temporadas ya descontado.

Septiembre dio un respiro, pero no cambió la tendencia: la actividad repuntó 1.1% frente a agosto y, aun así, quedó 1.2% por debajo de septiembre de 2025, la tercera caída anual consecutiva.

Los datos de septiembre salen del estimador mensual de la actividad económica (EMAE), que el Indec, el instituto de estadística de Argentina, difundió este martes. El indicador sirve de anticipo del PIB, pero no lo reemplaza.

El gobierno argentino pide esperar al PIB. El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo en conferencia de prensa, antes de la publicación, que no pueden confirmar una recesión técnica y que el dato del tercer trimestre podría no resultar negativo. Su postura es que la confirmación no debe basarse en el EMAE.

Entre los economistas consultados, la lectura es distinta. Federico Glustein, profesor de la Universidad de Buenos Aires, sostuvo que con los datos publicados se entra en recesión técnica, aunque falta el PIB para confirmarlo. Tigani dijo que el país está en recesión técnica y que el EMAE es un indicador aproximado del PIB. Mondino agregó que la economía está estancada desde hace varios meses, algo que, dijo, se ve en el mismo informe del Indec.

Minería y petróleo sostienen la economía de Argentina mientras diez sectores caen

El informe del Indec muestra una economía dispareja: diez de los quince sectores que se miden cayeron frente a septiembre de 2025. La pesca retrocedió 48.6% y la intermediación financiera, 11.5%. La agricultura (2%) y la industria manufacturera (1.8%) bajaron menos, pero pesan más en la economía argentina.

Del otro lado, la explotación de minas y canteras creció 11.1 %, impulsada por Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales y por proyectos de oro, cobre y litio. También subieron la electricidad, el gas y el agua (4%) y la construcción (3.5%).

Para Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics, ese impulso no alcanza: la economía no crece en 2026 y los sectores ligados al mercado interno siguen en negativo.

Consultoras prevén un crecimiento muy por debajo del que estima el gobierno de Milei

La consultora LCG no espera un cambio rotundo en el corto plazo, pero sí algunos meses de crecimiento que permitan cerrar el último trimestre del año en positivo. Calcula un avance de apenas 0.3% del PIB en el tercer trimestre y, como máximo, de 0.7% en todo 2026, frente a un crecimiento de 4.4% en 2025.

Esa proyección queda muy por debajo del 3% de crecimiento para este año que el gobierno del presidente Javier Milei incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Parlamento.

Para 2027, la distancia se repite: el gobierno espera un crecimiento de 4%, mientras que consultoras como LCG proyectan 1.5%, sin factores que impulsen una expansión fuerte en el corto plazo, según su informe.

El dato llega a poco de que Milei cumpla tres años de mandato y con elecciones generales en octubre de 2027, en las que buscará la reelección.

CT