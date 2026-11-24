La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) celebró el éxito operativo y comercial del partido de la NFL celebrado en la capital mexicana, pues generó una importante derrama económica.

En un comunicado, el organismo expuso que el evento consolidó a la CDMX como “el epicentro de los grandes espectáculos deportivos internacionales en América Latina”.

De acuerdo con el titular de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez, dicho impacto económico fue impulsado por una asistencia de poco más de 85 mil 600 aficionados, tanto locales como visitantes nacionales y extranjeros.

El pasado domingo 22 de noviembre, Minnesota Vinkgs se enfrentó contra San Francisco 49ers, en lo que representó el regreso de la NFL a México después de cuatro años de ausencia.

¿Cuánta derrama económica hubo y en qué rubros?

Según los datos del organismo, el partido dejó una derrama de poco más de mil 555 millones de pesos, que se distribuyeron en al menos cinco rubros:

Venta de boletos: 789 millones 770 mil pesos.

Consumo de alimentos y bebidas: 403 millones 232 mil pesos.

Servicios de taxis por aplicación: 129 millones 744 mil pesos.

Hospedaje: 124 millones 308 mil pesos.

Eventos previos al partido (como Fan Fest en centros comerciales y diversas sedes): 108 millones de pesos.

Dinamismo en sectores económicos

La Canaco CDMX además enlistó los giros que registraron mayor dinamismo por el evento de la NFL del pasado domingo, en el que San Francisco 49ers venció a Minnesota Vinkgs 35-10.

Turismo y alojamiento: Hoteles, moteles y plataformas de hospedaje temporal, principalmente en corredores turísticos y zonas aledañas al recinto.

Gastronomía y esparcimiento: Restaurantes, bares, cantinas, cafeterías y centros nocturnos, que reportaron alta afluencia previa y posterior al encuentro.

Comercio al por menor: Tiendas de conveniencia, supermercados, centros comerciales y establecimientos especializados en la venta de artículos deportivos, ropa y souvenirs.

Servicios y movilidad: Transporte turístico, taxis, aplicaciones de movilidad y estacionamientos.

Para Gutiérrez, este tipo de eventos masivos representan un motor fundamental para la actividad terciaria de la ciudad.

Ante ello, reiteró el compromiso del organismo de trabajar con autoridades y organizadores para seguir atrayendo eventos de talla mundial que fortalezcan el empleo, la inversión y el desarrollo económico de la Ciudad de México.

SPB