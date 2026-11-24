Aviso Especial por Frente Frío 8: Llaman a Evacuar de Inmediato ante Posible Riesgo
Las lluvias acumuladas podrían aumentar el peligro de inundaciones y deslaves
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Las afectaciones por las lluvias y las condiciones meteorológicas asociadas al frente frío número 8 mantienen en alerta a autoridades de Protección Civil, que hicieron un llamado a la población a no bajar la guardia y evacuar de inmediato ante cualquier señal de riesgo en zonas vulnerables.
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que mantiene colaboración con autoridades estatales y municipales para implementar medidas preventivas y atender posibles emergencias, debido a las precipitaciones registradas en los últimos días y al pronóstico de nuevas lluvias en distintos estados del país.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema frontal interactuará con un canal de baja presión en el sureste y la corriente en chorro subtropical, lo que favorecerá precipitaciones de distintas intensidades en varias entidades.
Se pronostican lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo, mientras que Chiapas, Tabasco y Campeche podrían registrar precipitaciones muy fuertes. En Tamaulipas se prevén lluvias fuertes.
Además, se esperan chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí, así como lluvias aisladas en Coahuila. El ingreso de humedad del océano Pacífico también favorecerá precipitaciones en regiones del occidente, centro y sur del país.
Estas condiciones, sumadas a la saturación del suelo por las lluvias recientes, podrían aumentar el riesgo de inundaciones, desbordamientos de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas montañosas.
La masa de aire ártico asociada al frente frío número 8 mantendrá temperaturas de frías a muy frías en regiones del norte, noreste, oriente y centro de México.
También se prevé un evento de Norte, con rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, mientras que en el Istmo y golfo de Tehuantepec podrían alcanzar velocidades de 60 a 80 kilómetros por hora.
Estas condiciones podrían provocar la caída de árboles, anuncios, estructuras y objetos que no estén asegurados, además de generar oleaje elevado en zonas costeras.
FBPT