Las afectaciones por las lluvias y las condiciones meteorológicas asociadas al frente frío número 8 mantienen en alerta a autoridades de Protección Civil, que hicieron un llamado a la población a no bajar la guardia y evacuar de inmediato ante cualquier señal de riesgo en zonas vulnerables.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que mantiene colaboración con autoridades estatales y municipales para implementar medidas preventivas y atender posibles emergencias, debido a las precipitaciones registradas en los últimos días y al pronóstico de nuevas lluvias en distintos estados del país.

¿En qué estados habrá lluvias intensas por el Frente Frío 8?

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema frontal interactuará con un canal de baja presión en el sureste y la corriente en chorro subtropical, lo que favorecerá precipitaciones de distintas intensidades en varias entidades.

Se pronostican lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo, mientras que Chiapas, Tabasco y Campeche podrían registrar precipitaciones muy fuertes. En Tamaulipas se prevén lluvias fuertes.

Además, se esperan chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí, así como lluvias aisladas en Coahuila. El ingreso de humedad del océano Pacífico también favorecerá precipitaciones en regiones del occidente, centro y sur del país.

Estas condiciones, sumadas a la saturación del suelo por las lluvias recientes, podrían aumentar el riesgo de inundaciones, desbordamientos de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas montañosas.

La masa de aire ártico asociada al frente frío número 8 mantendrá temperaturas de frías a muy frías en regiones del norte, noreste, oriente y centro de México.

También se prevé un evento de Norte, con rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, mientras que en el Istmo y golfo de Tehuantepec podrían alcanzar velocidades de 60 a 80 kilómetros por hora.

Estas condiciones podrían provocar la caída de árboles, anuncios, estructuras y objetos que no estén asegurados, además de generar oleaje elevado en zonas costeras.

FBPT