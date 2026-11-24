El Frente frío 8 y su masa de aire ártica que avanzan sobre México mantiene condiciones de cielos nublados y aumento de chubascos y tormentas fuertes a muy fuertes en la CDMX y Edomex este 23 de noviembre de 2026.

En tanto, se registra fuerte lluvia en el norte de la Ciudad, en la alcaldía Gustavo A. Madero, así como tormenta eléctrica en Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Mientras que en el Estado de México se registra lluvia en Naucalpan, Tlalnepantla y Tultitlán.

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Esta noche se registra lluvia en 9 de las 16 alcaldías:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Álvaro Obregón

A este panorama de aguaceros y posible actividad eléctrica se mantienen en alerta a los capitalinos, ya que el Metro presenta marcha lenta por seguridad.

"Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro", indica el Metro.

Se prevé que dichas condiciones continúen en las próximas horas, además que las lluvias fuertes podrían acompañarse con descargas eléctricas y rachas fuertes de viento, así como originar encharcamientos e inundaciones, las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Se prevé que la alerta por potencial de lluvias seguirá los próximos 5-7 días acompañado con un gradual descenso térmico, siendo lo más notable desde miércoles-jueves.

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Activan Alerta Amarilla por frío en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por frío para la madrugada y mañana del martes 24 de noviembre en las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados entre las 04:00 horas y las 08:00 horas.

Por ello, se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener la ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.

HVI